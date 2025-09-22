María Cristina Clemente Buendia, notaria: "Mucho cuidado con renunciar a la herencia para que pase directamente a los hijos"

En el complejo mundo de las herencias, cada decisión tiene consecuencias legales que no siempre coinciden con lo que creemos. Un ejemplo muy habitual es el de los hermanos que, tras el fallecimiento de los padres, deciden renunciar a la herencia pensando que automáticamente pasará a sus hijos. Sin embargo, en el territorio de Derecho Común, esto no siempre funciona así, y podría dejar fuera de la sucesión a quienes más querías beneficiar: tus propios hijos.

Este escenario, cada vez más frecuente, ha sido analizado en profundidad por la notaria María Cristina Clemente Buendía en su canal de TikTok, donde advierte sobre los errores más comunes al renunciar a una herencia. Si tus padres han fallecido, sois varios hermanos y uno decide rechazar su parte para “cedérsela” a sus hijos, debes saber que la ley no interpreta esa renuncia de la manera que imaginas. Y lo más importante: todo cambia dependiendo de si hay testamento o no.

Si hay testamento

Cuando los padres han otorgado testamento, hay dos posibles escenarios. El primero es que el testamento sí contemple una cláusula de sustitución vulgar, que permite que los nietos (hijos del renunciante) ocupen su lugar en la herencia. Pero ojo: aunque hereden, no tienen derecho a la legítima estricta, es decir, a la parte obligatoria de la herencia. Esa parte corresponderá íntegramente al hermano que sí ha aceptado, salvo que el testamento diga expresamente lo contrario. Esto fue confirmado por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en su resolución de 18 de enero de 2022.

Mucho cuidado con renunciar a una herencia pensando que pasa directo a tus hijos / SERVICIO ESPECIAL

El segundo caso es aún más delicado: que el testamento no contemple sustitución vulgar. En este supuesto, los nietos no recibirán nada. La parte del hermano que ha renunciado no pasa a sus hijos, sino que acrece (se suma) a la del hermano que sí ha aceptado. Es decir, el renunciante pierde su parte y sus hijos también.

Si no hay testamento

Cuando no hay testamento, se aplica la sucesión intestada, y la ley determina que la herencia se reparte entre los hijos del fallecido. Si uno de ellos renuncia, esa parte también acrece a los demás hijos que sí acepten la herencia. En este caso, los nietos del renunciante no tienen ningún derecho a heredar. Por tanto, aunque la intención del padre o madre renunciante fuera beneficiar a sus hijos, la ley no lo permitirá si no hay una previsión expresa.

Este error es más común de lo que parece. Muchas personas piensan que al renunciar a su parte están cediéndola automáticamente a sus descendientes, pero en Derecho Común esto no ocurre salvo que esté previsto en el testamento. La ley no interpreta intenciones: actúa en función de lo escrito o, en su defecto, lo que dicta el Código Civil.

¿Qué es la sustitución vulgar?

La sustitución vulgar es una figura jurídica que permite designar a un sustituto en caso de que el heredero designado fallezca, renuncie o sea incapaz de heredar. Si en el testamento de tus padres se nombró como sustitutos a los nietos, entonces sí heredarían al renunciar tú, aunque con los matices mencionados antes. Si no se incluyó esa cláusula, no hay sustitución posible y, por tanto, los nietos se quedan sin nada.