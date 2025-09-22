¿Qué es la "pobreza en el transporte"? Este es el nuevo término de la DGT que afecta a miles de conductores
Tráfico ha creado esta expresión para describir una problemática que perjudica a los hogares del país
La situación económica de miles de hogares españoles atraviesa un momento muy complicado, y esto afecta a todos los ámbitos de la vida cotidiana. Esto también repercute en el transporte y la movilidad de muchas familias, porque gran parte del gasto mensual lo tienen que dedicar al mantenimiento de su vehículo, gasolina o cualquier otro pago por usar el transporte público. Por eso, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha creado un nuevo término para describir este problema.
"Pobreza en el transporte", así resume la DGT un problema que perjudica a miles de conductores del país. Esta nueva frase ha creado mucho debate, porque está destinada a referirse a los hogares que destinan más del 10 % de su gasto total a cubrir necesidades de movilidad.
Dos millones de españoles sufren "pobreza en el transporte"
Según datos del Ministerio de Transportes, más de dos millones de hogares en España, gastan más de ese porcentaje de sus ingresos mensuales en transporte, ya sea público o privado. Este dato supone un problema creciente en un contexto de inflación y encarecimiento de los carburantes y servicios básicos. Varios estudios de este departamento, el gasto medio anual de un hogar español en transporte supera los 4.000 euros.
Han sido varios factores lo que han contribuido a la subida de este gasto. Pese al abaratamiento de los abonos de trenes o buses, la subida de los carburantes ha incrementado la presión sobre los hogares con menos recursos.
Este nuevo concepto de la DGT busca poner sobre la mesa una realidad, porque cada vez más familias deben elegir entre destinar buena parte de su presupuesto a desplazarse para trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos. El problema se agrava en zonas rurales, donde las alternativas de transporte público son limitadas y la dependencia del coche privado es casi absoluta. En estos casos, los altos precios del combustible suponen una carga desproporcionada para las ya apretadas economías domésticas.
