Beneficio al "mecenas cultural": la deducción del 120% que puedes aplicar en tu declaración

El artículo 39.7 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) esconde la que pueda ser una de las deducciones fiscales más rentables para autónomos y empresas. Un incentivo que permite deducir el 120% de lo invertido, siempre que se cumplan ciertos requisitos. No solo recuperas el dinero, sino que además obtienes un beneficio fiscal añadido (siempre y cuando cumplas con todas las bases).

La deducción se aplica a conciertos, teatro, cine... / -

Mecenas culturales

Este beneficio fiscal está dirigido a aquellas empresas y autónomos que financien proyectos culturales -sin necesidad de ser productores-. Un conocido "influencer" y experto fiscal ha explicado su propio caso, en el que invirtiendo 15.000 euros en un proyecto cultural aprobado, ha obtenido 18.000 euros, es decir: ha recuperado todo y ganado los 3.000 euros correspondientes al 20% de la deducción.

La normativa establece que esta deducción se puede aplicar a:

Producciones españolas de cine y series (largometrajes, cortometrajes, animación, documentales).

(largometrajes, cortometrajes, animación, documentales). Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales, como conciertos, teatro o danza.

Para beneficiarte, es necesario:

Firmar un contrato de financiación con el productor. Destinar el dinero a cubrir costes de producción, promoción o exhibición, hasta un 30 % del total. No adquirir derechos de propiedad intelectual sobre la obra; la titularidad siempre es del productor. Comunicar la operación a la Agencia Tributaria y contar con las certificaciones correspondientes.

Además, la deducción tiene límites: no puede superar, en general, el 50 % de la cuota íntegra del impuesto.

Ojo a los tiempos

Si todos los requisitos anteriores te encajan y puedes llevar a cabo una inversión que ayude a potenciar un proyecto cultural y, a la postre, te ayude en tus finanzas, solo queda destacar una cosa: la clave está en que lo hagas durante el año para que se refleje en la declaración del año siguiente. Por eso, es muy importante planificar la inversión cultural que quieres llevar a cabo. Recuerda que, aunque la declaración se presente a partir de abril de 2026, con el fin del año también caducará la oportunidad de cosechar este beneficio durante el año que viene.