María Cristina Clemente Buendía, notaria: "El impuesto de sucesiones no es obstáculo para heredar"

Para muchas personas en España, la idea de heredar viene acompañada de un temor considerable: el impuesto de sucesiones. Este tributo, que debe abonarse al recibir una herencia, ha generado durante años una percepción generalizada de que puede suponer un coste inasumible para los herederos. Como consecuencia, no son pocos los casos en los que familiares deciden rechazar su legítima herencia por miedo a no poder afrontar el pago de este impuesto.

A esta inseguridad se suma la creencia extendida de que heredar bienes inmuebles, como viviendas, puede suponer una pesada carga fiscal imposible de asumir. Muchos ciudadanos desconocen que la fiscalidad sobre las herencias varía considerablemente entre comunidades autónomas, lo que hace aún más complejo el panorama.

María Cristina Clemente Buendía, notaria, sobre el impuesto de Sucesiones / INFORMACIÓN

Sin embargo, la notaria María Cristina Clemente Buendía, a través de su canal de YouTube @NotariaBuendia, lanza un mensaje tranquilizador: “No hay que tenerle tanto miedo al impuesto de sucesiones”. Según explica la experta, en la práctica, este impuesto no representa un verdadero obstáculo para heredar. De hecho, asegura que la mayoría de las personas pueden recibir una herencia sin que esto les suponga un gran desembolso económico. ¿La razón? Las importantes bonificaciones y reducciones fiscales aplicables en prácticamente todas las comunidades autónomas de España.

El mito del impuesto de sucesiones

Clemente insiste en que el mito del impuesto de sucesiones como una carga inasumible no se sostiene con datos reales. En su canal, explica que las normativas autonómicas han ido suavizando progresivamente este impuesto con el paso del tiempo, de modo que hoy en día en muchos casos ni siquiera se paga. Por ejemplo, en comunidades como Madrid, Andalucía o Murcia, las reducciones fiscales para herencias entre padres e hijos llegan a ser de hasta el 99%. Esto quiere decir que, en la mayoría de herencias familiares directas, la cantidad final a pagar es simbólica o incluso nula.

Uno de los puntos en los que más insiste la notaria es en desmentir algunos bulos muy extendidos, como el de la famosa “cláusula de libre disposición”. María Cristina Clemente es clara: “Esa cláusula no existe, es un camelo. No sé de dónde surgiría”. Y recalca que no es necesario incluir ninguna fórmula especial en el testamento para poder utilizar el dinero de la herencia para pagar el impuesto. De hecho, la legislación ya contempla esta posibilidad, lo que permite a los herederos usar fondos heredados para hacer frente al tributo sin necesidad de adelantar grandes cantidades de dinero.

Cuando el problema no es la cantidad del impuesto, sino la falta de liquidez para pagarlo, la solución también existe. La notaria explica que, si no se dispone de dinero en efectivo, es posible solicitar un aplazamiento o fraccionamiento del pago. Esto da margen a los herederos para, por ejemplo, vender un inmueble antes de hacer frente al pago. Gracias a este mecanismo, es posible evitar ventas apresuradas o pérdidas económicas importantes. Incluso, en casos concretos, se pueden llegar a ahorrar hasta 18.000 euros, como ha ocurrido con herencias de dos pisos en Madrid.

Además, María Cristina Clemente aclara otra duda frecuente: la llamada “plusvalía del muerto” ya no existe. Este impuesto fue eliminado en 1981, y por tanto, al heredar una propiedad no hay que pagar IRPF por el incremento de valor que tuvo el bien durante la vida del fallecido. En otras palabras, el heredero no tributa por una ganancia patrimonial en el IRPF al adjudicarse un bien. Esto desmonta otro de los grandes temores que muchas personas tienen al heredar una vivienda o terreno urbano.