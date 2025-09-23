Ignacio de la Calzada, abogado: "Si te dan el alta médica, reincorpórate al trabajo aunque no estés bien o podrían despedirte"

Volver al trabajo después de una baja médica puede ser un momento complicado para cualquier trabajador. Las dudas sobre si uno está realmente recuperado, cómo gestionar el regreso o qué derechos tiene son muy habituales. Por eso, el abogado laboralista Ignacio de la Calzada, a través de su cuenta de Instagram, ha lanzado una advertencia clara: no reincorporarte correctamente puede suponer tu despido. Según explica el experto, muchos trabajadores cometen errores graves tras recibir el alta médica, y estos pueden tener consecuencias laborales irreversibles.

El primer paso fundamental, como señala De la Calzada, es prestar atención a la fecha exacta del alta médica. La regla general es que la reincorporación debe hacerse al día siguiente de haber sido notificado. Si no acudes al trabajo sin justificación válida, la empresa podrá exigir explicaciones e incluso considerar la ausencia como injustificada, algo que podría terminar en despido disciplinario. Sentirse aún mal o no estar al 100 % no basta por sí solo para faltar al trabajo: debe haber una justificación médica por escrito, como una nueva baja o un informe clínico.

Cómo volver al trabajo tras una baja

Ignacio de la Calzada insiste en que, aunque el alta no siempre coincida con una recuperación real, legalmente estás obligado a volver al trabajo mientras no exista otra baja oficial que diga lo contrario. Por eso, recomienda que, una vez se recibe la notificación del alta, se comunique de inmediato con la empresa, preferiblemente por correo electrónico. En ese mensaje, es aconsejable solicitar las vacaciones acumuladas durante la baja si ha sido prolongada, así como consultar la hora exacta de reincorporación. Pero hay que tenerlo claro: si no se conceden las vacaciones, el trabajador igualmente debe presentarse a su puesto.

¿Y si realmente no estás recuperado? El abogado propone una alternativa: solicitar una adaptación del puesto de trabajo. En este caso, se recomienda comunicar por escrito que, aunque te reincorporas al día siguiente como marca la ley, necesitas que te hagan una revisión médica, una valoración de tus capacidades y una adaptación de las funciones laborales. Ignacio de la Calzada lo explica de forma muy clara: "El puesto de trabajo se debe adaptar al trabajador, y no al revés". Si tienes limitaciones físicas, estrés, problemas médicos específicos u otras dolencias, la empresa está obligada a valorar si puede adaptarte las funciones.

Además, si no estás en condiciones de reincorporarte de forma efectiva, debes acudir a tu médico de cabecera. En estos casos, es esencial contar con un informe médico que indique claramente que no estás apto para trabajar. Aunque no sea una baja formal, este tipo de documentación puede servir como justificación puntual de la ausencia. Eso sí, como recuerda De la Calzada, esto es solo un “parche temporal”. Si las ausencias continúan, la empresa podrá pedir una nueva baja oficial, y si no se presenta, el despido puede ser legal y a coste cero para el empleador.