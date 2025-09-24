Clara Martínez, asesora del SEPE, lo confirma: “Se puede trabajar a media jornada y cobrar un subsidio si te acaba el paro”

El pasado mes de abril se puso en marcha la reforma de las prestaciones por desempleo en nuestro país. Entre otras medidas, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) permitirá que los trabajadores puedan compatibilizar el trabajo por cuenta ajena (con jornada parcial o completa) con el cobro de un subsidio. Esta prestación compatible recibe el nombre de Complemento de Apoyo al Empleo (CAE).

Clara Martínez, asesora de la subdirección de prestaciones del SEPE, ha aclarado una duda de un trabajador sobre este tema en el programa ‘Madrid Trabaja’ de Onda Madrid. La llamada explicaba que trabajaba 20 horas a la semana y que estaba cobrando la mitad del paro, pero éste ya se le acababa. En este sentido, el trabajador quería saber si podía solicitar un subsidio y continuar con su empleo.

Martínez ha explicado que sí que puede solicitar este subsidio siempre y cuando cumpla con el requisito de carecer de rentas superiores al 75 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En la actualidad, esta cuantía es de 888 euros brutos al mes. La asesora del SEPE puntualiza que si el trabajador supera esta cifra pero tuviera responsabilidades familiares se tendrían que sumar todos los ingresos de esas responsabilidades familiares y dividirlo entre el número de miembros. Si la media fuese menor a 888 euros podría cobrar el subsidio.

La puntualización que hay que hacer sobre este asunto es que “el único subsidio que no podría pedir si supera estos 888 euros sería el de mayores de 52 años, que sí que exige que cumplas el requisitos de carencia de rentas y no se tiene en cuenta las responsabilidades familiares”, señala Martínez.

Por último, este trabajador (y todos en esta situación) deben tener en cuenta que “sólo se puede compatibilizar el trabajo con el subsidio un máximo de 180 días y no se puede pedir la siguiente prórroga”.

¿Cuánto se cobraría con este subsidio?

El importe del CAE varía según el trimestre en el que se cobre el subsidio, según la web del SEPE. En este caso, si el subsidio se cobra con un empleo a tiempo parcial con la mitad de la jornada laboral, se cobrará del siguiente modo:

Primer trimestre: 420 euros

Segundo trimestre: 270 euros

Tercer trimestre: 180 euros

Cuarto trimestre: 120 euros

Quinto trimestre y siguientes: 60 euros

Por último, la asesora del SEPE recuerda que ya no hay que esperar un mes para solicitar el subsidio. Una vez que agotes la prestación, al día siguiente ya puedes solicitar este subsidio. Además, “si no lo quiere pedir ahora, tiene hasta 6 meses para pedirlo. Incluso si está trabajando lo puede pedir en los 15 días siguientes tras el cese en el empleo”.