Si cuido de mis padres más que mis hermanos ¿me corresponde más dinero en la herencia?

Suele ser una situación bastante común en nuestro país: padres de edad avanzada que necesitan una atención por parte de sus hijos, pero no todos colaboran en la misma medida. Incluso, algunos llegan a desentenderse de estos cuidados. Esta situación puede generar conflictos familiares una vez que los padres fallezcan.

Dada esta situación puede surgir una duda: ¿le corresponde más dinero en la herencia a estos hijos que han cuidado de sus padres? Pues la respuesta la tiene la abogada experta en familia y herencias Laura Lobo en su última publicación en Instagram. “La realidad es que no. La ley no lo contempla, no establece que una persona por cuidar de sus padres tenga más derechos sobre su herencia”, detalla.

El Código Civil establece en su artículo 806 que “la legítima es la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos forzosos”. Los herederos forzosos son los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes, recoge la Ley. Igualmente, puntualiza que, a falta de los anteriores, los padres y los ascendientes respecto de sus hijos y descendientes. Por último, detalla que lo será el viudo en forma y medida que establece el Código Civil.

La herencia y el testamento

En base a esto, Laura Lobo afirma que sí es posible que uno de los hijos reciba más bienes que otro: a través del testamento. “Que los hijos sean herederos forzosos no quiere decir que deban heredar a partes iguales, los padres pueden distribuir la herencia dejando más porcentaje a uno que a otro”, detalla la letrada especialista en derecho de familias.

En el caso de que el testamento no contempla esta distribución de los bienes o de que los padres fallezcan sin hacer testamento, la herencia se repartiría o como diga el testamento o, en su defecto, a partes iguales entre todos los hijos. Es por ello que la letrada recomienda que, al ser una circunstancia especial, debe tenerse en cuenta y plantearlo debidamente en el testamento”.

En nuestro país la herencia se distribuye en tres partes: la legítima, la mejora y el tercio de libre disposición. La legítima debe repartir se a partes iguales entre todos los hijos, sin excepción, pero con los otros tercios no ocurre así.

En el tercio de mejora se puede repartir como se quiera entre los hijos, incluso dejándo todo a uno de ellos. Por último, el tercio de libre disposición puede también distribuirse como desee entre los hijos o a cualquier otra persona.

Esta sería la forma en la que favorecer a un hijo en en testamento si es que los padres así lo desean.