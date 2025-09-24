El SEPE lo ratifica: la mili puede ayudarte para la jubilación en algunos casos

El 31 de diciembre de 2001 fue una fecha clave para las Fuerzas Armadas: el servicio militar obligatorio fue suspendido. También conocida como la mili, consistía en un periodo de formación y servicio que osciló entre 12 y 24 meses en el siglo XX. Hasta 1968 la mili duraba dos años y hasta 1984 tenía una duración de 18 meses. En 1991 duraba hasta un año y finalmente 9 meses hasta 2001.

Durante todos estos años las condiciones del servicio militar fueron cambiando y se permitían algunas excepciones y formas de no hacerlo como la objeción de conciencia y el servicio social sustitutorio. Ahora el servicio en las Fuerzas Armadas españolas es completamente voluntario y profesional.

Así, muchas personas que hicieron la mili pueden preguntarse qué pasa con estos meses en los que estuvieron prestando el servicio militar. Hay que recordar que los hombres que hicieron la mili debían dejar su trabajo y sus familias para poder realizarla. Pues bien, aunque pocas, algunas ventajas tiene haber hecho la mili.

La mili y la jubilación

En su última publicación en su canal de Youtube, Alfonso Muñoz, funcionario del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), explique tanto la mili como la prestación social sustitutoria o la prestación social femenina obligatoria sólo sirve para un caso: la jubilación anticipada.

Muñoz puntualiza que la mili no se considera ni se tiene en cuenta a efectos de la jubilación ordinaria ni de la incapacidad permanente, “ni a efectos de cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social, solo a efectos de la jubilación anticipada”.

Pero también hay que aclarar que este periodo tampoco afecta al cálculo de la pensión, es decir, no se considera a efectos de la base reguladora ni tampoco a efectos del porcentaje de pensión.

Así bien, el funcionario del SEPE aclara que para la jubilación anticipada es necesario, además de varios requisitos, tener al menos 33 años cotizados en el supuesto de la jubilación anticipada involuntaria, o 35 años en el caso de la voluntaria. Así bien, si tienes que alcanzar esos años de jubilación anticipada te puede servir el periodo que pasaste en el servicio militar. Eso sí, puntualiza, como máximo computará un año.

Cómo acreditar la mili para la jubilación anticipada

El servicio militar no aparece reflejado en la vida laboral, por lo que si necesitas acreditarlo para pedir la jubilación anticipada deberás pedir un certificado en el Ministerio de Defensa, tal y como explica el abogado laboralista, Ignacio Solsona.

Así, aclara que hay que rellenar un formulario y recibirás un certificado, de forma gratuita, que deberás aportar en tu solicitud de jubilación.