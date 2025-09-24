Estos son los tres trabajos más buscados y en los que se puede cobrar hasta 120.000 euros

Buscar trabajo es una tarea difícil y que puede suponer un verdadero quebradero de cabeza para muchas personas. Conocer el mercado laboral y las tendencias de evolución de los diferentes sectores productivos es fundamental para saber hacia dónde puedes encaminar tus pasos.

El mercado de trabajo está en constante transformación y, en la actualidad, está marcado por la innovación tecnológica y los cambios en los hábitos de consumo. Los cambios que han traído las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial ha hecho que los puestos de trabajo se vayan adaptando a estas tendencias.

Así lo demuestra el ‘XIX Informe Los + Buscados de LHH Recruitment Solutions’, elaborado por la consulta del Grupo Adecco, y que ha analizado las profesiones que, por su importancia estratégica o por su escasez en el mercado, serán los perfiles más buscados y los más cotizados este año en su sector.

Por ejemplo, en el sector de la salud el perfil más buscado es el de enfermero mientras que el más cotizado es el de dermatólogo. Si hablamos de e-commerce el Digital Marketing Manager y el Growth Marketing Manager son los más buscados y cotizados. En el sector de las tecnologías de la información, los profesionales más buscados son Senior Data Scientist mientras que los más cotizados son expertos en ciberseguridad.

Los puestos mejor pagados

Según el informe hay tres puestos que son los que mejor pagados estarían en este nuevo mercado laboral. El primero lo encontramos en el sector de la construcción, donde el puesto más buscado es el de jefe de obra y el más cotizado el director de contratación.

El director de contratación, según el informe, es el encargado de seleccionar las licitaciones a ofertar, de la organización y planificación del equipo técnico y administrativos, de la planificación de tareas y del soporte técnico y logístico. Este perfil requiere tener un título de Arquitecto técnico o una Ingeniería de Obras Públicas o similares. Se suele pedir más de 10 años de experiencia en el sector de la construcción y son puestos que demandan las empresas constructoras.

“Esta posición, al ser estratégica y vital para la atracción y adjudicación de proyectos en las empresas constructoras está muy bien valorada. Los perfiles con experiencia pueden percibir alrededor de 120.000 € SBA + Bonus”, señala LHH.

Otro puesto con la remuneración más elevada lo encontramos en el sector de la Salud. La dermatología es una de las especialidades médicas más valoradas debido al aumento de las enfermedades cutáneas y también de los tratamientos estéticos. La experiencia en este tipo de perfiles es vital y también se valoran conocimientos de cirugía, reumatología, inmunología y destrezas en procedimientos estéticos.

La profesión de dermatóloga es de las más demandadas / INFORMACIÓN

Los dermatólogos están muy solicitados tanto en la sanidad pública como en la privada pero también en centros de estética y consultas especializadas. Una profesión tan demandada está muy bien pagada, por eso el informe señala que el salario puede llegar a los 120.000 euros anuales.

Por último, en la banca nos encontramos con que el perfil más buscado es el de Risk Manager, aunque el más cotizado es el de Senior Associate M & A. Estos profesionales se encargan del asesoramiento en materia de fusiones y adquisiciones de entre entidades. Se encargan de realizar análisis financieros, crear modelos, asistir a negociaciones y mantener relaciones con clientes, entre otros.

Para poder desempeñar este trabajo se necesita la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas o Económicas, se valora contar con una MBA y un nivel alto de inglés.Normalmente, se pide una experiencia de entre 5 y 8 años y la remuneración está entre los 80.000 y 120.000 euros fijos brutos anuales + variable.

Otras profesiones en las que su remuneración también está en torno a los 100.000 euros anuales son: