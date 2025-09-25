Gonzalo Bernardos, economista (62 años): “Aunque lo diga la derecha, los herederos de las familias no obreras no pagan impuesto de sucesiones”

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un tributo que deben pagar las personas que reciben una herencia, un legado o una donación. Se gestiona por las comunidades autónomas, lo que significa que cada territorio aplica sus propias reducciones, bonificaciones y tipos impositivos.

Este impuesto siempre ha sido muy controvertido ya que dependiendo de la comunidad autónoma en la que residía el fallecido las cantidades varían. Cada región tiene sus propias bonificaciones y reducciones y por ello suele ser un tema bastante polémico.

El economista Gonzalo Bernardos abordó este tema el pasado mes de agosto en su cuenta de X y levantó críticas de todos los colores. “En relación al impuesto de sucesiones, me parece muy bien que lo paguen los que tienen un elevado patrimonio. Me parece muy mal que lo hagan los que heredan un piso y un poco de dinero proveniente de un depósito o fondo de inversión”, comenzaba la publicación.

María Cristina Clemente Buendía, notaria: “No hay que tenerle tanto miedo al impuesto de sucesiones” / Eva Abril

Pero el también colaborador de LaSexta no se quedaba ahí y añadía que “aunque lo diga la derecha, una y otra vez, los herederos de las familias obreras no pagan impuesto de sucesiones en España. La derecha ha ganado la batalla del relato porque la izquierda no ha sabido generar uno alternativo”. Y concluye: “Si los que reciben en herencia un gran patrimonio no pagan impuestos, hay menos dinero para sanidad, educación y prestaciones sociales. ¿Quiénes son los perjudicados? Las familias con menos ingresos”.

En este sentido, el economista defendía la importancia de este tributo para poder mantener los servicios sociales de nuestro país.

Bernardos también desmontaba el mito de la doble imposición de este impuesto al afirmar que se grava un hecho imponible distinto en el IRPF. “En el IRPF se grava la obtención de ingresos y en el de sucesiones la transmisión de la riqueza”, apuntaba, para añadir a continuación que “los que abogan por suprimir por dicha supuesta doble imposición el impuesto de sucesiones, también podrían aplicar el mismo concepto al IVA y a cualquier otro impuesto. ¿Por qué no lo piden?”. Bernardos también responde a esta cuestión: “Porque el impuesto de sucesiones lo pagan principalmente los ricos y el IVA primordialmente los pobres. El esfuerzo fiscal en relación a su renta es mucho mayor en los segundos que en lo primero respecto a su riqueza”.

¿El impuesto de la muerte?

En muchas ocasiones el impuesto de sucesiones se conoce como el “impuesto a la muerte”, aunque Bernardos tampoco está de acuerdo con este punto ya que apunta que “el muermo ni recibe ni paga nada. Lo hacen sus descendientes, si en España heredan mucho patrimonio”. Además pone la puntilla añadiendo que los descendientes “reciben un gran regalo, pues ellos no han generado dicho patrimonio”.

Estas afirmaciones de Bernardos han generado numerosos comentarios (la mayoría en contra) en su cuenta de X, por lo que días después el economista contestaba tajante: “!Cuántas mentiras he leído en mi tuit sobre el impuesto de sucesiones! Nadie que herede un inmueble, si es descendiente directo del finado y no tiene una elevada superficie, paga impuesto de sucesiones en España”.