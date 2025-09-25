María Cristina Clemente alerta sobre las cuentas compartidas con hijos: “Un mismo movimiento puede salir muy caro”

Compartir una cuenta bancaria con tu hijo parece algo cotidiano y sin riesgos, pero puede convertirse en un quebradero de cabeza si no se tiene en cuenta la mirada de Hacienda. La notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía ha lanzado un aviso claro: cuando en una cuenta conjunta solo uno de los titulares ingresa el dinero y el otro lo retira, el fisco puede interpretarlo como una donación encubierta. Y esa calificación cambia radicalmente el coste fiscal según la comunidad autónoma en la que vivas.

¿Qué entiende Hacienda por donación encubierta?

El concepto surge en situaciones muy comunes: un padre abre una cuenta con su hijo, deposita los ahorros y, con el tiempo, es el hijo quien retira el dinero. Aunque para la familia no suponga ninguna irregularidad, Hacienda lo puede considerar una donación encubierta, con la consiguiente obligación de pagar impuestos.

El problema no es tanto la existencia de esa donación, sino la forma en que se documenta. Y aquí es donde, según Clemente Buendía, las diferencias autonómicas pueden marcar la diferencia entre pagar muy poco o pagar mucho más de lo esperado.

En Madrid: casi gratis con documento privado

La Comunidad de Madrid ofrece un marco fiscal más favorable. Si la cantidad que Hacienda considera donación encubierta está entre 1.000,01 y 10.000 euros, basta con formalizar un documento privado y presentar la autoliquidación del impuesto para poder aplicar la bonificación del 99%.

En la práctica, esto significa que el movimiento apenas tiene coste para el contribuyente. Tal y como subraya Clemente Buendía, es suficiente con cumplir este trámite para resolver la situación con Hacienda.

En la Comunidad Valenciana: escritura pública obligatoria

El panorama es muy distinto en la Comunidad Valenciana. Aquí, el documento privado no tiene ningún valor a efectos fiscales en estos casos. La única manera de beneficiarse de la reducción por parentesco y de las bonificaciones es formalizar la operación mediante escritura pública ante notario.

Ni siquiera el modelo 651, el impreso habitual para liquidar donaciones, es suficiente si no va acompañado de la escritura pública. Por eso, la notaria insiste en que quienes compartan cuentas con sus hijos en esta comunidad deben ser especialmente cuidadosos.

Un mismo gesto, dos resultados opuestos

La conclusión de Clemente Buendía es tajante: el mismo movimiento puede salir casi gratis en Madrid y muy caro en la Comunidad Valenciana. No se trata solo de una cuestión técnica, sino de un ejemplo claro de cómo las normativas autonómicas marcan una gran diferencia en la fiscalidad cotidiana de las familias.

“Hay que estar especialmente atentos a las disposiciones de dinero en esas cuentas compartidas que a juicio de Hacienda revistan la consideración de donación encubierta”, advierte la notaria alicantina.

En un contexto en el que cada vez más padres ayudan económicamente a sus hijos, ya sea para afrontar gastos de estudios, vivienda o simplemente como apoyo en el día a día, este tipo de movimientos son habituales. Sin embargo, el desconocimiento de la normativa puede tener un impacto directo en el bolsillo.

El recordatorio de Clemente Buendía en redes sociales alerta sobre los riesgos de dar por hecho que una cuenta conjunta es inofensiva y anima a documentar correctamente los movimientos de dinero para evitar sorpresas desagradables con Hacienda.

Evita imprevistos con Hacienda: este es el límite fiscal para donaciones familiares / Eva Abril

Lo que debes recordar

Compartir cuenta con tu hijo no es sancionable , pero puede derivar en una donación encubierta.

, pero puede derivar en una donación encubierta. En Madrid , bastará con documento privado y autoliquidación para donaciones entre 1.000 y 10.000 euros.

, bastará con documento privado y autoliquidación para donaciones entre 1.000 y 10.000 euros. En la Comunidad Valenciana , solo la escritura pública permite aplicar reducciones y bonificaciones.

, solo la escritura pública permite aplicar reducciones y bonificaciones. Un mismo movimiento puede tener consecuencias fiscales muy distintas según dónde residas.

La advertencia de María Cristina Clemente Buendía es clara: antes de mover dinero en cuentas conjuntas, conviene informarse y, en caso de duda, acudir a un notario. Una precaución que puede ahorrar mucho dinero y evitar problemas con Hacienda.