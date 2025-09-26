¿Cuánto dinero puedes enviar en una transferencia inmediata? Estos son los límites por operación y día de cada banco

Los bancos tendrán que adaptarse a la normativa de la Unión Europea en materia de transferencias y tienen como fecha tope para hacerlo el 9 de octubre. Hasta ahora en nuestro país conviven dos sistemas para hacer estos traspasos: las que conocemos como ordinarias y las inmediatas.

Si realizas una transferencia ordinaria el importe puede llegar al beneficiario como muy tarde al final del siguiente día hábil pero, en cambio, las inmediatas se ejecutan como máximo en 20 segundos y pueden realizarse durante las 24 horas del día los 365 días del año. Estos traspasos permiten realizar pagos de hasta 100.000 euros de forma inmediata tanto en España como en otros países de la Unión Europea.

Así pues, la norma europea establece que a partir del 9 de octubre todos los bancos deberán disponer de transferencias inmediatas.

¿Qué cuestan las transferencias?

Desde el pasado 9 de enero los bancos ya no te pueden cobrar por realizar transferencias inmediatas una comisión superior a la aplicable a las transferencias ordinarias, según informa la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en su página web. Además, incluye un cuadro en el que, por entidades, se pueden ver las comisiones que se cobran por realizar una transferencia en la oficina (ya que la online es gratis en todos ellos) y los límites por operación y día.

Cuadro de Comisiones y Límites Comisiones y Límites por Entidad Entidad Comisiones Límites (euros) Caja de Ingenieros En oficina: 3 €

Online: 0 € Por operación: 700 €

Por día: 1.000 € BBVA En oficina: 0,4% (6 €)

Online: 0 € Por operación: 1.000 €

Por día: 5.000 € Bankinter En oficina: 0,25% (2,5 €)

Online: 0 € Por operación: 1.000 €

Por día: 5.000 € Deutsche Bank En oficina: 0,45% (4,5 €)

Online: 0 € Por operación: 6.000 €

Por día: 25.000 € N26 En oficina: n.p.

Online: 0 € Por operación: 10.000 €

Por día: 10.000 € Openbank En oficina: n.p.

Online: 0 € Por operación: 10.000 €

Por día: 50.000 € Ibercaja En oficina: 0,4% (3,5 €)

Online: 0 € Por operación: 15.000 €

Por día: 15.000 € Cajamar En oficina: 0,45% (4,5 €)

Online: 0 € Por operación: 15.000 €

Por día: 15.000 € Pichincha En oficina: 0,6% (6 €)

Online: 0 € Por operación: 15.000 €

Por día: 100.000 € Caixabank En oficina: 0,4% (3,95 €)

Online: 0 € Por operación: 15.000 €

Por día: 15.000 € Sabadell En oficina: 0,60% (6 €)

Online: 0 € Por operación: 15.000 €

Por día: 15.000 € Santander En oficina: 0,4% (6 €)

Online: 0 € Por operación: 15.000 €

Por día: 15.000 € Pibank En oficina: n.a.

Online: 0 € Por operación: 50.000 €

Por día: 50.000 € Abanca En oficina: 0,6% (6 €)

Online: 0 € Por operación: 100.000 €

Por día: 100.000 € Kutxabank/CajaSur En oficina: 0,4% (4,5 €)

Online: 0 € Por operación: 100.000 €

Por día: 100.000 € Revolut En oficina: n.p.

Online: 0 € Por operación: 100.000 €

Por día: 100.000 €

Así pues, vemos que BBVA, Sabadell, Santander, Pichincha y Abanca son los que más cobran por realizar una transferencia en una oficina (6 euros). Mientras que entidades como Caja de Ingenieros, BBVA y Bankinter no permiten hacer una transferencia de más de 1.000 euros con un máximo de 5.000 al día.

La OCU critica estos límites al importe máximo y ha solicitado al Banco de España que establezca unos límites claros para garantizar que las transferencias inmediatas sean tan accesibles como las tradicionales. “Las entidades no deberían fijar límites máximos más restrictivos para las transferencias inmediatas que para las transferencias ordinarias”, explica la OCU.