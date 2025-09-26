Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre el IMV: “Hay importes indebidamente percibidos”

El funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz, ha abordado en su último vídeo una cuestión que afecta a aquellos ciudadanos que cobran el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En primer lugar, ha explicado que la cuantía de esta ayuda depende de los ingresos del año anterior como complemento para alcanzar una renta determinada.

Entonces, ¿por qué la Seguridad Social está reclamando parte del IMV a algunos beneficiarios? La explicación está en que para el abono de la nómina de estos meses, la Seguridad Social lo ha pagado de manera estimada en función de los ingresos del año 2023. Hasta el 1 de julio de 2025 los contribuyentes no hemos terminado de hacer la declaración de la renta, por lo tanto no se sabían nuestros ingresos reales de 2024. Una vez que la Agencia Tributaria ha terminado de revisar y confirmar todas las declaraciones de la renta comunica al resto de administraciones los ingresos de los contribuyentes. Es por ello que en septiembre la Seguridad Social conoce los ingresos reales del Ingreso Mínimo Vital y procede a regularizar las cuantías abonadas durante los primeros meses del año.

“Hay casos en los que durante los primeros meses del año a una familia se le ha pagado menos de lo que se le debería haber abonado. Y en ese caso lo que se hace es aumentar la cuantía y pagarle los atrasos correspondientes desde el mes de enero. Por el contrario, también hay casos en los que se le ha pagado los 10 primeros meses del año cuantías superiores a las que debería haber cobrado. En ese caso, la Seguridad Social envía una comunicación informando al interesado de los importes indebidamente percibidos”.

Cómo devolver la parte reclamada del IMV

Tal y como explica Muñoz, aquellos beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital que todavía lo están percibiendo, que estén dados de alta en la prestación, será la propia Seguridad Social la que aplicará los descuentos mensuales en la ayuda. Si por contra, la prestación se ha extinguido esa deuda se recaudará a través de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación económica destinada a garantizar un nivel mínimo de ingresos a las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica. El IMV se basa en un sistema de renta mínima, donde se concede una ayuda económica mensual a aquellos que cumplan ciertos requisitos.