Este es el ajuste que todo padre debería activar en el móvil de sus hijos menores, según la experta en tecnología Marian Sánchez
YouTube es una herramienta útil para que los niños aprendan, se entretengan y exploren, pero también puede exponerles a vídeos con contenido violento, sexual o inapropiado
Lola Gutiérrez
Si eres padre o madre, ya sabes que YouTube puede ser una herramienta útil para que los niños aprendan, se entretengan y exploren. Pero también puede exponerles a vídeos con contenido violento, sexual o inapropiado si no se configura bien. La propia plataforma dispone de una función para filtrar ese tipo de contenido dañino: el modo restringido.
Activarlo solo requiere un minuto, según explica la experta en tecnología Marian Sánchez. Además, sus beneficios pueden ser muy grandes, sobre todo cuando los menores empiezan a usar el móvil solos o sin supervisión constante.
Marian Sánchez detalla cómo activar el modo restringido en Youtube en 5 sencillos pasos:
- Desde el teléfono del menor, abre la aplicación de YouTube.
- Una vez dentro, pulsa en la foto de perfil.
- Busca el icono de la rueda dentada arriba a la derecha para entrar en Configuración.
- Dentro de Configuración, accede a General.
- Allí activa el selector de 'Modo Restringido'.
Con esta opción, Youtube “bloquea automáticamente vídeos con contenido violento, inapropiado o para adultos", explica esta experta en tecnología.
¿Qué es el Modo Restringido y cómo funciona?
Aquí tienes los puntos principales de esta opción, según la información de Google y Youtube:
- Filtro automático de contenido: YouTube analiza los títulos, las descripciones, los metadatos y el lenguaje de los vídeos para identificar contenido potencialmente inapropiado que debe ser ocultado cuando el modo restringido está activado.
- Limitaciones: no es un sistema infalible. Algunos vídeos inapropiados podrían pasar, y algunos vídeos válidos podrían quedar bloqueados por error. Hay que tener en cuenta que también depende de cómo otros usuarios suben o etiquetan el contenido.
- Configuración por dispositivo: hay que activarlo en cada dispositivo que use el menor. Si el niño tiene un móvil y una tableta, será necesario repetir los pasos en ambos.
- Complemento de otras herramientas: es aconsejable combinar el modo restringido con otras medidas como YouTube Kids, Google Family Link u otras apps de control parental, o supervisión directa.
En síntesis, que si tienes un hijo o hija lo que recomienda Marian Sánchez (y otros muchos expertos) es activar el modo restringido en Youtube para incrementar la seguridad del menor en internet.
