Despiden a un trabajador por comer en un restaurante el día del entierro de un familiar

Imagina el caso en el que, tras el duro golpe de la muerte de un familiar, te despiden porque un superior te ve en un restaurante el día del sepelio. Se trata de un caso real relatado por el experto laboralista Juanma Lorente: "Imagínate que pasa esto, tu jefe te ve y te despide: no solo tienes que sufrir la carta de un familiar que al día siguiente tienes la carta de despido sobre la mesa. Además una carta de despido disciplinaria, sin indemnización".

El caso ha incendiado las redes del experto con testimonios y opiniones, donde la mayoría lo tiene claro: un despropósito, más en España, donde el velatorio va ligado a las reuniones familiares como muestra de apoyo y, en la gran mayoría de ocasiones, estas reuniones acaban en bares o restaurantes donde tomar algo tras el entierro. Bien porque no "tienes cuerpo" para cocinar, o bien porque es más sencillo reunirse con los allegados en un local, lo que Lorente tiene más que claro es que este despido sería "improcedente, hasta incluso nulo".

Primero porque tienes derecho a ese día libre y cada uno pasa el duelo como quiere. "El día libre no te lo dan porque tú estés más triste o menos triste. El día libre te lo dan porque tu familiar ha fallecido".

En segundo lugar, que aquí en España es super normal ir con tu familia al entierro y después tomarse algo o comer juntos tras el sepelio. Y recuerda que "disciplinario no puede ser, tú no has hecho nada mal".

Días tras un fallecimiento

Este caso abre el melón del duelo y los permisos tras el fallecimiento de un allegado, escasos en el caso de familiares directos e inexistentes en el caso de personas con la que formamos un estrecho vínculo de intimidad (un mejor amigo o amiga, por ejemplo): de cara a los papeles, no tienes derecho a duelo en muchos casos. En España, los permisos retribuidos por fallecimiento se regulan en el art. 37.3 b) del Estatuto de los Trabajadores y pueden ampliarse por convenio colectivo (muchos lo hacen). El Estatuto contempla 2 días naturales por fallecimiento de parientes de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Si necesitas desplazarte para asistir al sepelio (normalmente fuera de tu provincia) contempla hasta 4 días naturales.

Grados de parentesco

Primer grado : padres, madres, hijos/as, cónyuge, suegros/as, yernos, nueras.

: padres, madres, hijos/as, cónyuge, suegros/as, yernos, nueras. Segundo grado: hermanos/as, abuelos/as, nietos/as, cuñados/as.

Familiares dentro de los grados de parentesco:

Padre/madre → 2 días (4 si hay desplazamiento).

→ 2 días (4 si hay desplazamiento). Hermano/a → 2 días (4 si hay desplazamiento).

→ 2 días (4 si hay desplazamiento). Abuelo/a o nieto/a → 2 días.

→ 2 días. Cuñado/a, suegro/a → 2 días.

¿Y si fallece mi amigo o pareja de hecho?

El Estatuto no reconoce días por fallecimiento de un amigo o allegado íntimo, salvo que tu convenio colectivo lo contemple expresamente.

Algunos convenios incluyen “allegados” o “convivientes no registrados” (ej. parejas de hecho, aunque no estén inscritas).

Para un mejor amigo, en principio, no habría derecho a permiso retribuido salvo previsión en convenio o decisión de la empresa (ej. permiso no retribuido, días de asuntos propios si los tienes, vacaciones).

Lo que está claro es que, nadie, ni tu jefe, puede juzgar el cómo te enfrentas al duelo, mucho días en un día que te corresponde para gestionar la pérdida como buenamente puedas. Como bien comenta una internauta: "El día del entierro de mi padre nos fuimos, tras el entierro, a brindar por él".