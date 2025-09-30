Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, le lanza un zasca a Feijóo: “No es bajarse de la patera y tener derecho al IMV”

Un vídeo en YouTube del funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz Cuenca desmonta, punto por punto, una afirmación de Alberto Núñez Feijóo sobre el Ingreso Mínimo Vital. El clip arranca con el líder del PP asegurando que “cualquiera puede entrar ilegalmente… empadronarse… y luego pedir ayudas como la del ingreso mínimo vital”, y que por eso “las prestaciones… deben de ligarse a la búsqueda activa del empleo”. Acto seguido, Muñoz entra en escena, avisa de que no va a hacer política y pone el foco en lo verificable: la ley.

“Como sabéis, este es un canal para tratar aspectos técnicos del sistema público de pensiones”, abre Alfonso Muñoz, “pero debo entrar a matizar las afirmaciones u opiniones vertidas por el señor Feijóo con respecto a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital”. A partir de ahí, despliega una explicación didáctica, apoyada en artículos concretos de la Ley 19/2021, que regula el IMV.

Lo que dice la ley

Muñoz cita literalmente el artículo 10: “todos los beneficiarios del IMV deben tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida al menos durante el año inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud”. Y remata sin rodeos: “para percibir el IMV se necesita residencia legal en España y llevar un año empadronado. Por tanto, señor Fijó, no es bajarse de la patera y tener derecho al IMV.”

El vídeo no se queda ahí. Para quienes insisten en que el IMV “desincentiva” el empleo, Muñoz recuerda el artículo 3: “el IMV se configura como una red de protección dirigida a permitir el tránsito desde una situación de exclusión a una participación plena en la sociedad”, con “incentivos al empleo e incentivos a la inclusión”.

Quién hace qué: Estado, autonomías y ayuntamientos

Para matizar el “cómo”, el funcionario señala el artículo 31: el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones “promoverá estrategias de inclusión de los beneficiarios del IMV mediante cooperación y colaboración con los distintos departamentos ministeriales, con las comunidades autónomas, con las entidades locales y con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas”.

Dicho de otra forma, la ley reparte tareas y responsabilidades en varios niveles de la administración y con agentes sociales, precisamente para que la inclusión no se quede en una declaración de intenciones.

¿Inscripción como demandante de empleo? Ya está prevista

Otro punto clave que aclara el vídeo es el circuito con los servicios públicos de empleo. Según la disposición adicional undécima, “el Instituto Nacional de la Seguridad Social remitirá la identificación de los beneficiarios del IMV a los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas para que éstas procedan a la inscripción de oficio como demandante de empleo y se apliquen los correspondientes instrumentos o mecanismos de políticas de empleo”.

Es decir, el puente entre IMV y búsqueda activa de empleo ya existe en la propia norma, y se activa automáticamente para quienes cumplen los requisitos.

El mensaje final de Muñoz

Tras desgranar la arquitectura legal, Alfonso Muñoz resume: “dentro de la Ley del Ingreso Mínimo Vital ya se contemplan mecanismos para que los beneficiarios de estas prestaciones puedan realizar estrategias de inclusión”. Y añade un recordatorio que a menudo pasa desapercibido: “las políticas activas de empleo son competencias de las comunidades autónomas, y a su lado tiene varios presidentes… que podrían o deberían promover estrategias de inclusión para estas personas”.

En tiempos de frases cortas y titulares calientes, el valor del vídeo de Alfonso Muñoz está en lo que no opina, sino lo que acredita: el texto de la ley. Y en ese terreno, sus citas literales hablan por sí solas.