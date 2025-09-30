Rosalía, enfermera española en Estados Unidos: "En España, somos la profesión universitaria peor pagada"

El sistema sanitario en España atraviesa un momento de tensión. Aunque figura entre los mejores valorados a nivel internacional por su cobertura y calidad asistencial, muchos profesionales denuncian la precariedad laboral a la que se ven sometidos. En los últimos meses, el personal sanitario ha protagonizado de forma periódica manifestaciones y protestas que ponen el foco de denuncia en el deterioro del servicio y la saturación de las urgencias.

En 2025, los centros sanitarios de la provincia de Alicante han protagonizado múltiples concentraciones, exigiendo jornadas laborales dignas y la inclusión de las guardias en las cotizaciones para la jubilación, entre otras reivindicaciones. Esta situación de inestabilidad en el sector, obliga a menudo, a que ciertos profesionales decidan tomar otro camino para desarrollar su carrera profesional y en consecuencia, buscar oportunidades emigrando al extranjero. Tal es el caso de Rosalía, una enfermera española que se marchó a Estados Unidos y decidió relatar su experiencia como parte del equipo sanitario estadounidense a través de su cuenta de TikTok, @Lia.enverde.

Sanitarios se concentran a las puertas del hospital Doctor Balmis / INFORMACIÓN

¿Cómo es trabajar de enfermera en Estados Unidos?

A través de su propia experiencia, la enfermera comparte datos e información a sus seguidores acerca de su proceso de adaptación y su vida en Estados Unidos. "No importa donde hayas estudiado enfermería, puedes validar tus estudios sin tener que volver a pasar por la Universidad", explica, siempre que dichos estudios y especializaciones tengan una duración superior a dos años.

A pesar de que existen muchas opiniones negativas acerca de la sanidad estadounidense, como que "te arruinas con cualquier problema de salud" o que "hay menos vacaciones y no se pagan", Rosalía busca derribar mitos e incide en las ventajas que disfruta como enfermera en este país. Entre ellas, destaca unos horarios más flexibles y mayores oportunidades de crecimiento profesional: "Puedes manejar tu propio horario y solo trabajamos 3 turnos a la semana", señala, aunque cada uno sea de 12 horas.

Lo que gana una enfermera en Estados Unidos

El salario es una de las cuestiones que suscita más interés entre sus seguidores. La respuesta por su parte ha sido clara, ofreciendo un desglose del ingeso y el gasto medio de una una enfermera en Colorado, el estado en el que ella reside actualmente.

Según los datos que comparte, el salario medio se sitúa en unos 8.000 dólares al mes, que en términos netos -libres de impuestos- queda en 6.000 dólares mensuales. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el sueldo se percibe cada 15 días, por lo que el cobro se divide en dos partes de 3.000 dólares.

En cuánto a los gastos, el alquiler medio de una vivienda con dos habitaciones y dos baños se sitúa en los 2.000-2.500 dólares mensuales aproximadamente. A esta cantidad hay que añadir los gastos de suministros -luz, el agua, el internet...- que ascienden a unos 250 dólares al mes (aproximadamente 300 en invierno). Además, disponer de un vehículo propio supondría un gasto adicional de unos 300 dólares mensuales, inclyendo la gasolina y el seguro de coche.

Los gastos de manuntención, que comtemplan la alimentación, varían en función de la categoría de los productos: si se decide optar por la compra de alimentos frescos u orgánicos, el gasto para un núcleo familiar puede aumentar en unos 400 dólares mensuales. En relación al seguro médico, aunque la mayor parte está cubierta por el hospital, el seguro individual implica un gasto adicional de 100 dólares al mes.

En total, los gastos fijos resultan en unos 3.000-3.600 dólares mensuales, lo que supone una capacidad de ahorro de entre 2.400 y 3.000 dólares mensuales.

¿Cuánto gana una enfermero/a en España?

La situación en el sector de enfermería en España se muestra considerablemente distinta. Jorge Ángel, un enfermero muy popular en redes sociales por sus consejos de salud, compartió en su día con sus seguidores, su nómina correspondiente al mes de febrero de 2025.

Tras algunas aclaraciones sobre su situación personal: "Hay comunidades que pagan más, otras más o menos igual. Menos no creo porque Andalucía es de la que menos paga", desveló que su salario fue de 2.205 euros netos. Además, dejó en el aire una reflexión acerca de los niveles salariales en España: "Viendo eso tampoco me podría quejar, pero es que los sueldos no están bien. Ni el del resto del país ni el mío".