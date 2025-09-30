Esta es la sanción a la que se expone una empresa por obligar a sus empleados a trabajar durante una emergencia meteorológica

En un contexto de creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos adversos, como la borrasca extratropical que actualmente afecta a España con alertas de riesgo extremo, la protección de los trabajadores se ha convertido en una prioridad legislativa. La imagen de empleados obligados a desplazarse a sus puestos de trabajo en medio de lluvias torrenciales o vientos huracanados está cada vez más regulada, y las empresas que ignoren las directrices se exponen a importantes sanciones. La normativa vigente busca anteponer la seguridad laboral a la productividad, estableciendo un marco claro de actuación que las compañías deben conocer y respetar para evitar no solo multas, sino también responsabilidades mayores en caso de accidente.

La declaración de una alerta roja por parte de las autoridades competentes, como la que se activó en Cataluña y la Comunidad Valenciana, no es una simple recomendación, sino una advertencia formal de peligro grave e inminente. Ante este escenario, la legislación española ha evolucionado para dotar a los trabajadores de herramientas de protección efectivas. La más relevante es el conocido como "permiso climático", un derecho que permite al empleado ausentarse de su puesto de trabajo sin que ello suponga una merma en su salario o una sanción disciplinaria, siempre y cuando las condiciones impidan un desplazamiento seguro. Ignorar esta prerrogativa y coaccionar a un empleado para que acuda presencialmente a su puesto constituye una vulneración directa de sus derechos fundamentales.

El "permiso climático": un derecho retribuido y no negociable

El Real Decreto-ley 8/2024 ha consolidado una figura clave en la protección de la plantilla laboral: el permiso climático. Este mecanismo legal otorga a los trabajadores el derecho a un permiso retribuido de hasta cuatro días cuando una emergencia meteorológica declarada oficialmente les impida llegar a su centro de trabajo de forma segura. Este derecho se activa automáticamente con la emisión de alertas oficiales de nivel naranja o rojo. El objetivo principal es claro: evitar que los empleados pongan en riesgo su integridad física durante los trayectos. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha sido explícito al recordar que, bajo estas circunstancias, el trabajador puede reducir, modificar o suspender su jornada presencial.

Es fundamental entender que este permiso no depende de la voluntad de la empresa. Si las condiciones objetivas de peligro existen y están respaldadas por una alerta oficial, el empleado solo necesita notificar a su empleador la imposibilidad de acudir, justificando la causa. En situaciones en las que la emergencia se prolongue más allá de los cuatro días, la legislación prevé la posibilidad de articular un ERTE por fuerza mayor, una medida que protege tanto al trabajador como a la viabilidad de la empresa. Por tanto, las compañías no pueden argumentar desconocimiento ni presionar a sus empleados para que asuman riesgos innecesarios.

La prioridad del teletrabajo y las obligaciones empresariales

Dentro de las obligaciones empresariales durante una emergencia climática, la promoción del trabajo a distancia ocupa un lugar central. La Dirección General de Trabajo insta a las empresas a priorizar esta modalidad siempre que la naturaleza del puesto y las condiciones técnicas lo permitan. Si una compañía tiene la capacidad de ofrecer teletrabajo y no lo hace, obligando al desplazamiento, estaría incumpliendo una directriz clara de la autoridad laboral. En este caso, si el empleado puede desempeñar sus funciones desde casa, tiene la obligación de hacerlo.

No obstante, si el puesto no es teletrabajable o la empresa carece de la infraestructura necesaria, la responsabilidad de garantizar la seguridad sigue recayendo sobre el empleador. El trabajador, en esta situación, debe comunicar formalmente su imposibilidad de asistir presencialmente. La empresa no puede tomar represalias por ello, ya que el derecho a la seguridad prevalece. La negativa a facilitar el teletrabajo o la exigencia de acudir al centro de trabajo en plena alerta roja se considera una falta grave en materia de prevención de riesgos laborales.

Las sanciones por incumplimiento: de multas económicas a responsabilidades penales

Una empresa que obligue a un empleado a trabajar presencialmente durante una alerta meteorológica de riesgo extremo se enfrenta a un escenario legal muy adverso. La Inspección de Trabajo puede actuar de oficio o por denuncia del trabajador afectado, iniciando un procedimiento sancionador. Estas acciones se consideran infracciones graves o muy graves según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), ya que suponen un incumplimiento flagrante de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Las sanciones económicas pueden ser cuantiosas, ascendiendo a miles de euros dependiendo de la gravedad de la situación y la reiteración de la conducta. Pero las consecuencias pueden ir más allá de una simple multa. En el supuesto de que un trabajador sufra un accidente in itinere (en el trayecto de ida o vuelta al trabajo) tras haber sido coaccionado para acudir, la empresa podría enfrentarse a responsabilidades civiles e incluso penales. Se consideraría un accidente laboral agravado por la negligencia del empleador, lo que podría derivar en indemnizaciones por daños y perjuicios y, en los casos más extremos, en imputaciones por delitos contra la seguridad de los trabajadores. La normativa es, por tanto, un claro aviso a las empresas: la seguridad de las personas no es negociable.