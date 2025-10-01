Gonzalo Bernardos, economista, en un debate sobre la vivienda: "No contéis milongas"

El tema de la vivienda está protagonizando los más arduos debates: el desequilibrio entre los sueldos y el precio de la vivienda, sumado a la subida histórica de los precios de alquiler, ponen en jaque a los trabajadores que no cuenten con un colchón financiero muy por encima de las posibilidades de la mayoría. Este contexto desigual supone un caldo de cultivo para la especulación inmobiliaria, parte del problema que denunció el estudiante Aritz Duran durante el programa 'laSextaXplica'.

La afirmación de Duran era clara: "Vivimos esclavizados para pagar un alquiler que nos está sacando todo el salario". La situación de la mayoría de jóvenes -y ya no tan jóvenes- españoles es la de la pescadilla que se muerde la cola, obligados a pagar un alquiler que les impide acceder a la entrada para una hipoteca. Ahorrar con sueldos de 1600 euros, cifra que rescató el economista Gonzalo Bernardos durante el debate, es una tarea ardua cuando solo el pago del alquiler se lleva por delante la mitad o más de la mitad de la nómina, y es que, después, hay que comer, usar transportes o tener imprevistos. Y es que el panorama de la serie "Friends" ya no resulta tan extraño ni tan idílico: según los últimos datos del Observatorio de la Juventud, la edad media de emancipación en España es de 29,8 años y el 87% de los jóvenes que se marchan de casa deben compartir vivienda para poder sobrevivir.

El estudiante castelloneolés agitó el debate con datos y opiniones claras: "por un cuchitril te piden 500 euros y debes compartir vivienda con 6 o 7 personas", situación que ya se empieza a vivir en Alicante, donde se piden hasta 750 euros por una habitación en un piso compartido. Durán recalcaba también el problema de los "grandes propietarios" dentro del juego de especulación, personas que tienen viviendas únicamente para alquilarlas, dato que el economista y profesor Gonzalo Bernardos desmontó: "No conteis milongas, en España, propietarios jurídicos, es decir, empresas o personas que tienen 10 o más viviendas, solo es el 4,3%".

Sea como fuere, solo en la provincia de Alicante, una de las más encarecidas los últimos años, los extranjeros ya copan más del 70 % de la compraventa de viviendas mientras que, para los alicantinos, el acceso a una casa para habitar resulta cada día más difícil, tal y como contaba INFORMACIÓN. No son pocas las protestas contra el auge de los apartamentos turísticos, la compra de bloques por fondos buitre y la situación de jaque en la que se hallan muchos vecinos. Y en el resto de capitales de provincia no pinta mejor. Según Gonzalo Bernardos: "En 2024 las 52 capitales de provincia coincidieron con el máximo precio de alquiler que jamás se ha visto", explica.

"Hoy, en Barcelona y Madrid, te van a exigir que cobres como mínimo 2.000 euros para alquilar una vivienda, sencillamente porque el propietario no tiene claro que lo vayas a pagar y a un vulnerable, alguien que cobra 1.600 euros, será difícil echarlo", afirmó Bernardos, que argumentaba una "cruzada contra los propietarios", que se ven "sin garantías" en la situación actual.