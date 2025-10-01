La notaria María Cristina Clemente, aclara las nuevas escrituras: “Ya no necesitas un original”

¿Sabías que ya no necesitas llevar encima ese fajo de papeles para acreditar tu escritura? Desde hace dos años, cualquier ciudadano puede pedir una Copia Autorizada Electrónica, una herramienta que está cambiando para siempre la forma de relacionarnos con la notaría.

La iniciativa, explicada por la notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía en uno de sus vídeos en TikTok, plantea una pregunta directa: ¿por qué seguir dependiendo del papel si puedes llevar tu escritura en el bolsillo, en tu móvil?

Un simple código para acreditar la escritura

El sistema es sencillo: basta un Código Seguro de Verificación (CSV) o un código QR. Con mostrarlo desde tu teléfono o en una hoja impresa, cualquier notario, banco o administración puede comprobar la validez del documento en la sede electrónica notarial. Allí se accede a la copia auténtica, con todas las garantías de seguridad, integridad y trazabilidad.

Ya no importa si pierdes el original físico: la versión digital está siempre disponible y, lo mejor, es imposible de manipular. La firma electrónica cualificada del notario, las modificaciones o anotaciones, todo queda registrado.

En nuevo portal ciudadano de los notarios. / Información

Las copias electrónicas no solo suponen un salto tecnológico, también implican ventajas muy concretas para el ciudadano:

Máxima seguridad jurídica . Nadie puede falsificar ni alterar el contenido.

. Nadie puede falsificar ni alterar el contenido. Ahorro de costes . Una vez la tienes, puedes usar la misma copia tantas veces como quieras.

. Una vez la tienes, puedes usar la misma copia tantas veces como quieras. Acceso permanente . Sin riesgo de pérdida ni necesidad de custodiar originales.

. Sin riesgo de pérdida ni necesidad de custodiar originales. Uso simultáneo. Varias personas o entidades pueden acceder a la misma copia en distintos lugares.

En palabras de la propia notaria, se trata de una “copia dinámica”, mucho más flexible y adaptada a las necesidades actuales.

Una notaría más cercana y moderna

Lejos de ser un mero trámite, esta innovación refleja una transformación profunda de la notaría en España. El ciudadano ya no solo elige dónde firmar, sino que también decide cómo quiere conservar y usar su documentación. Lo que antes parecía ciencia ficción, mostrar un código en lugar de un documento de varias páginas, hoy es una realidad implantada en toda España. La digitalización ha dejado claro que el papel ya no es imprescindible.

¿El resultado? Más seguridad, más comodidad y menos gastos. Una revolución silenciosa que empieza en la notaría… pero que ya está en tu móvil.