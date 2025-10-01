Las tres órdenes que estás obligado a cumplir en el trabajo aunque no quieras

En el trabajo hay situaciones que parecen injustas, incluso absurdas. Sin embargo, la ley es clara: primero cumples y luego reclamas. Y aunque a muchos no les guste, existen órdenes que los trabajadores están obligados a obedecer, aunque no estén de acuerdo con ellas.

Lo importante es conocer bien estas normas para evitar un error que pueda convertirse en sanción o, en el peor de los casos, en un despido. Aquí repasamos tres de los casos más frecuentes que conviene tener siempre presentes.

Cambiar de funciones sin querer

Puede que un día la empresa te ordene realizar tareas diferentes a las tuyas. No hay explicación, ni motivos aparentes, pero la instrucción llega. ¿Qué pasa entonces? Aunque tengas derecho a reclamar para volver a tus funciones originales, hasta que un juez o la empresa lo resuelva, tienes que desempeñar las nuevas funciones.Si te niegas, podrían despedirte de manera justificada.

Entrar antes no te da derecho a salir antes

Otro error muy común: adelantar la entrada al trabajo y pensar que eso te permite salir antes. No funciona así. Aunque entres antes, debes quedarte hasta tu hora oficial de salida, salvo autorización expresa. La buena noticia es que esos minutos extra sí pueden reclamarse después, bien como horas extraordinariaso como descanso compensatorio.

Seguir trabajando aunque no cobres

Esta es, sin duda, la más dura. Si la empresa retrasa el pago de tu nómina o directamente no te paga, sigues teniendo la obligación de trabajar. La normativa te permite pedir un “autodespido” e incluso reclamar judicialmente las cantidades pendientes, pero mientras el proceso no concluya, la obligación de acudir a tu puesto se mantiene.

@empleado_informado ÓRDENES OBLIGATORIAS Hoy os traigo un vídeo de esos que no hace mucha ilusión ver 😂😂 pero que es completamente necesario para no meter la pata en el trabajo. La situaciones que explico vídeo son así porque impera el principio “ primero cumple y luego reclama”. Básicamente en todas estas situaciones, nuestro derecho nos permite hacer una reclamación a la empresa. Sin embargo, hasta que la misma sea aceptada por un tribunal o por la empresa, el trabajador está obligado a seguir cumpliendo con sus funciones. ¿ Conocías estos derechos? Leo tu opinión en los comentarios . ♬ sonido original - Empleado Informado

¿Por qué ocurre esto?

La respuesta está en un principio básico del derecho laboral: “primero cumple y luego reclama”. No se trata de una cuestión de justicia o de estar de acuerdo, sino de cómo está configurada la ley. El trabajador cumple con la orden y, después, utiliza las vías legales para reclamar sus derechos.

Europa Press

Puede que no guste, y es lógico. Pero saberlo evita cometer errores graves que pueden costar un empleo. Conocer estas normas es la diferencia entre actuar con seguridad o precipitarse y quedarse sin defensa legal.

Este recordatorio lo explicaba recientemente en un vídeo en Tiktok el creador conocido como @empleado_informado, especializado en divulgar normativa laboral de forma sencilla. Su mensaje final es claro: la información es la mejor protección para no “meter la pata” en el trabajo.