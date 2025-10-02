El dineral que cuesta una casa en Aigües, el pueblo de 1.200 habitantes más rico de España

En la falda de la sierra del Cabeçó d’Or se encuentra el municipio de Aigües, una pequeña localidad de menos de 1.200 habitantes cuya historia está ligada a sus yacimientos de aguas medicinales. Una de las construcciones más destacadas del pueblo es su balneario del siglo XIX en el que las clases aristocráticas de la comarca se alojaban para tomar sus aguas.

Lo que quizá pocos sepan de esta pequeña localidad es que es de las más ricas de España. Según los datos de la Estadística de los declarantes del IRPF por municipios de la Agencia Tributaria, Aigües es el octavo municipio de más de 1.000 habitantes con mayor renta por detrás de de Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Sant Just Desvern, Sant Cugat del Vallés, Matadepera, Alella y Torrelodones, todos ellos en Madrid y Barcelona.

Estos datos relativos a 2023 indican que este municipio de l’Alacantí tiene unos ingresos medios brutos de 60.883 euros. Estos datos suponen duplicar la rifa de la renta media del IRPF de 2022, cuando se situó en 27.247 euros.

Edificio del antiguo Balneario de Aigües, en el corazón de la provincia de Alicante. / INFORMACIÓN

Aigües, el municipio más rico de la Comunidad Valenciana

Aigües también es la localidad más rica de la Comunidad Valenciana por delante de Rocafort, Corbera, Godella, Bétera, Benicassim y San Antonio de Bernagéner. Nos tenemos que ir hasta el puesto 22 de los municipios de la Comunidad para encontrar otro de la provincia de Alicante: Sant Joan d’Alacant, con una renta media bruta de 31.904 euros.

Le siguen en este listado los siguientes municipios alicantinos:

El Campello (puesto 24): 31.7000 euros.

(puesto 24): 31.7000 euros. Mutxamel (puesto 29): 30.867 euros.

(puesto 29): 30.867 euros. Finestrat (puesto 30): 30.480 euros.

(puesto 30): 30.480 euros. Alicante (puesto 34): 30.218 euros.

(puesto 34): 30.218 euros. Xàbia (puesto 37): 29.976 euros.

(puesto 37): 29.976 euros. Banyeres de Mariola (puesto 39): 29.429 euros.

Comprar una casa en Aigües

¿Qué cuesta una casa en el pueblo más rico de España? Debido al aumento de los ingresos en esta localidad hemos querido saber cuánto habría que desembolsar para vivir en este bonito municipio.

Consultando los portales inmobiliarios Idealista y Fotocasa, el número de inmuebles a la venta no supera la veintena y el mayor número son chalets. El más caro cuesta 895.000 euros y tiene varias edificaciones que suman unos 780 metros cuadrados en una parcela de 3.300 metros cuadrados. Cuenta con piscina, jardín y garaje. Este precio está al nivel de casas a la venta en localidades como Xàbia, Alicante, Benidorm, Altea o Torrevieja.

Por encima de los 800.000 hay a la venta otros dos chalets con piscina, casa de invitados y mucha extensión de terreno. Entre los 629.000 y los 550.000 euros hay otros tres chalets en la partida de las Era, de la Fuente y en el volador.

Algo más pequeños y más económicos son otros dos chalets que cuestan 320.00 y 215.000 euros y que se encuentran en distintas partidas del municipio, mientras que en el núcleo urbano también hay a la venta chalets pareados que están en torno a los 165.000 euros.

La vivienda más económica a la venta es una casa en una de las casas del pueblo que está completamente derruida. La vivienda se podría rehabilitar en tres alturas con hasta 190 metros cuadrados y cuesta 65.000 euros.