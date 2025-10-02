Nueva ayuda para los celiacos: hasta 100 euros si vives en esta comunidad autónoma

Una enfermedad que cuesta más de 1.000 euros al año en la cesta de la compra. Esta es la realidad que viven los celiacos en nuestro país. Tener esta dolencia en nuestro país supone para las familias un considerable esfuerzo económico ya que el único tratamiento efectivo para esta patología crónica es seguir una dieta sin gluten. Y eso es caro, muy caro.

El último informe de la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE) incidía en este enorme gasto para los celíacos y que, hasta ese momento no habían ayudas estatales, para compensar este sobrecoste.

FACE desgranaba que el gasto medio de una persona celiaca en productos sin gluten asciende a 1.654 euros al año, frente a los 656 euros que gastaría una persona sin restricciones alimentarias. Para muestra un botón: el pan sin gluten cuesta cinco veces más. Así puesto estos casi 1.000 euros anuales son una carga económica muy importante y más todavía si en una misma familia hay más de un miembro diagnosticado. Se estima que medio millón de personas en nuestro país es celiaco.

Ayuda para los celiacos en Andalucía

El primer presidente autonómico que se ha hecho eco de estas reivindicaciones ha sido Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía. El ‘popular’ ha anunciado en sus redes sociales que “todas las personas celiacas o con hijos con esta enfermedad podrán deducirse 100 euros en la declaración de la Renta”.

Tras este anuncio, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Celiacos Andalucía (FACA), Amor Fernández, afirmó que es "una gran noticia" porque, aunque la cantidad "no es un importe muy grande", supone que empiezan "a ser visibles". “Se nos está reconociendo que es una enfermedad y que nuestro único tratamiento es una dieta libre de gluten", ha enfatizado la presidenta de FACA.

Para la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) esta medida podrían implementarse, tal y como también reclama la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE), aumentando su importe progresivamente para cubrir en la mayor medida este sobrecoste de 1.000 euros y ampliando este beneficio fiscal a todas las comunidades autónomas.

“La dieta sin gluten es para el celiaco el equivalente al tratamiento farmacológico para otras enfermedades y por eso mismo merece financiación pública”, añade la OCU en su página web.

“Las demás comunidades autónomas harían bien en imitar el ejemplo andaluz, independientemente de que más adelante se creara una deducción estatal, que requiere cambios en la normativa nacional y puede tardar muchos meses o incluso años en aprobarse”, concluye la organización.