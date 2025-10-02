Ignacio de la Calzada, abogado: "No cometas este error al comprar vivienda"
"Las técnicas de venta son bastante agresivas y la gente se olvida de algo muy importante", explica el letrado
Técnicas de venta agresivas que te obligan a no seguir como deberíamos aquello de "despacito y buena letra". Más, cuando hablamos de dar un paso tan importante como comprar una casa. El letrado Ignacio de la Calzada, conocido por divulgar consejos e información sobre su especialidad, ha hecho una excepción y en lugar de hablar de derecho laboral ha subido un contenido muy interesante a para "la vida", como él mismo ha comentado.
“No cometáis este error si os vais a comprar una casa, un inmueble… las técnicas de venta son bastante agresivas y la gente se olvida de algo muy importante y es que un inmueble está registrado en algo que se llama registrar la propiedad.” Y es que hay que tener ojo con firmar reservas o arras penitenciales sin revisar este dato esencial: lo que importa en la financiación y ante notaría es lo inscrito en el Registro de la Propiedad. Por lo tanto, si los metros cuadrados registrados no coinciden con los reales, el banco solo financiará según los metros que figuren en la nota simple. Resultado: una hipoteca menor a la esperada y un problema muy serio si ya diste una señal.
¿Por qué “mandan” los metros del Registro?
Es posibleque visites una vivienda de 100 m², pero en el Registro consten solamente 50 m². Sin una nota simple actualizada (y bien revisada) te arriesgas a:
- Que el banco tase y financie conforme a esos 50 m².
- Quedarte con una aprobación por importe inferior al que necesitas.
- Haber firmado ya una reserva o arras que no puedas cumplir.
La solución es sencilla y barata: pide la nota simple antes de poner un euro. Como comenta de la Calzada, cuesta 20 o 30 euros, pero te puede evitar un susto.
Arras penitenciales: ¿qué ocurre si te echas atrás?
Según resume el experto Ignacio de la Calzada:
- Cataluña: si te aprueban la hipoteca, pierdes las arras (aunque el banco apruebe por un importe menor al que esperabas).
- Resto de España: si desistes tú, pierdes directamente las arras; si la operación no se cierra por culpa del vendedor, este debe pagarte un importe equivalente a las arras entregadas.
Por eso, antes de firmar, entiende bien cuándo se pierden y cuándo se recuperan. No todas las arras dicen lo mismo.
Evita que la ilusión de hoy se convierta en la pesadilla de mañana: ten en cuenta todos los pasos, toma todas las precauciones antes de lanzarte a cualquier pago. Con una nota simple en mano, un estudio previo del banco y el apoyo de los expertos financieros si tienes dudas, comprarás con seguridad y podrás negociar mucho mejor.
