Juanma Lorente, abogado laboralista: "Hay dos vías para conseguir la incapacidad permanente"

“Si necesitas una incapacidad permanente, esta es la mejor manera de conseguirla”. Con esta premisa, el abogado laboralista Juanma Lorente explica que la incapacidad permanente procede cuando “te es imposible trabajar”. No es para cualquier situación: debe existir una enfermedad, dolencia o problema que te incapacite para desempeñar tu trabajo o cualquier otro. Como bien explica el letrado, esto es algo a tener en cuenta de manera primordial y solo cuando cumplas estas condiciones deberás optar por las dos vías para conseguirla. A continuación, te resumimos lo que el propio abogado ha explicado brevemente en redes sociales:

Vía 1: baja laboral y valoración del tribunal médico

La primera opción es darte de baja en el trabajo cuando el puesto resulte insostenible. Lorente ilustra el caso: “Imagínate que tienes un problema muy gordo de la rodilla y eres fontanero. Ostras, pues es complicado agacharse”, relata. Mediante esta vía deberás estar de baja mínimo o un año o poco más para ser atendido por un tribunal médico. Este tribunal será el que decida si te corresponde o no la incapacidad y, si la resolución no la concede, “habrá que recurrir a una reclamación previa o a una demanda para que en un juzgado te den la incapacidad permanente, como es el caso de nuestra clienta”, recuerda el letrado sobre una sentencia reciente conseguida.

Vía 2 (más rápida): solicitud directa de la incapacidad

El letrado ha explicado también la segunda vía para conseguir la incapacidad permanente, una manera "un poco más rápida" en la que no tendrás que estar un año o año y medio de baja. Se trata de solicitar la incapacidad permanente directamente, aunque es aconsejable solicitarla únicamente si estás en paro, "tiene mucho más sentido", rescata el letrado.

Si la persona está trabajando, el Lorente aconseja priorizar la primera vía: “Si estás trabajando te recomiendo que te des de baja y que pases el tiempo de baja que tengas que pasar. Siempre que tu médico de cabecera esté de acuerdo”.