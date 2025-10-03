Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "Se puede cobrar el 100% estando de baja médica"

Las dudas cuando un trabajador se encuentra en situación de incapacidad temporal son muchas y frecuentes, sobre todo cuando tienen que ver con el sueldo durante los días de baja. La clave siempre está en revisar el convenio colectivo de tu empresa y tener en cuenta que no es lo mismo una baja por enfermedad común o por accidente de trabajo. A continuación te ofrecemos las claves desglosadas para entender cada una de las situaciones.

Baja por enfermedad común: lo que dice la ley

En las bajas por enfermedad común, es importante saber que el dinero que se recibe no equivale al sueldo completo, sino a un porcentaje de lo que se llama base reguladora. Esto significa que, mientras dura la incapacidad, la nómina se reduce. En los casos de baja por enfermedad común, los primeros días la prestación económica es muy reducida. Durante los tres primeros días de incapacidad, salvo mejora por convenio, el trabajador no percibe prácticamente nada. A partir de ahí, entre los días 4 y 20 se cobra un 60% de la base reguladora y, desde el día 21 en adelante, la cantidad se eleva al 75%.

Esto significa que, en una situación de enfermedad prolongada, la nómina puede sufrir un recorte importante, especialmente en los primeros días.

Aquí cambia la cosa: baja por accidente laboral

El panorama cambia si se trata de un accidente laboral. En este caso, el trabajador percibe el 75% de la base reguladora desde el día siguiente al accidente, lo que supone una mejora significativa con respecto a la baja por enfermedad común. Este es un matiz clave porque determina el impacto directo de los ingresos mensuales y marca la diferencia a la hora de pasar unos días de baja por gripe a haber tenido un accidente reconocido como laboral.

El papel del convenio colectivo: del 75% al 100%

De la Calzada advierte que la normativa general puede ser ampliada o mejorada por el convenio colectivo. Algunos sectores incluyen cláusulas que garantizan al trabajador el 100% de la base reguladora durante la baja, evitando así pérdidas económicas en la nómina y garantizando que, a pesar de padecer una dolencia o enfermedad prolongada, el trabajador pueda sobrellevar la recuperación sin ver mermados sus capacidades financiera.

Por eso mismo es crucial insistir en que no basta con conocer la ley, sino que es fundamental revisar qué convenio se aplica en cada contrato. La clave está en la cláusula 7 del contrato de trabajo, donde aparece reflejado el convenio de aplicación. Una vez identificado, solo hay que consultarlo para comprobar si existen mejoras económicas. Estas mejoras pueden asegurar un 70%, 80% y en algunos clasos hasta el 100%.

De la Calzada resume esta idea en una advertencia sencilla: “Que no te engañen: revisa tu convenio, porque puede marcar la diferencia en tu nómina cuando estés de baja”.