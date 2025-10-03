Confirmado: esta es la fecha en la que sabremos cuánto suben las pensiones de 2026

¿Cuánto subirán las pensiones en 2026? Es una pregunta que se hacen habitualmente muchos jubilados y a la que intentaremos dar respuesta. En 2025 las pensiones contributivas aumentaron un 2,8 % en general, conforme a la evolución del IPC medio interanual de los 12 meses previos a diciembre. En 2024 este aumento fue del 3,8 % y en 2023 del 8,5 %.

Así pues las pensiones de 2026 se revalorizará a partir del 1 de enero teniendo en cuenta la variación porcentual del IPC medio interanual entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Según el instituto BBVA de pensiones, “la estimación actual es que las pensiones contributivas se incrementen en 2026 un 2,6 %, tendiendo en cuenta que el IPC de agosto se ha situado en el 2,7 % y que, según Funcas, la estimación de tasa de variación mensual en septiembre es de un -0,3 %, la de octubre un 0,4 % y la de noviembre de un 0,1 %.

Tal y como avanza BBVA, será el 28 de noviembre cuando se conozca el dato adelantado del IPC de noviembre (dato provisional), que permitirá hacer una estimación mucho más real. Para conocer este porcentaje definitivo y, por lo tanto, cuánto se revalorizará las pensiones, habrá que esperar hasta el 12 de diciembre.

Según el instituto bancario la pensión máxima, teniendo en cuenta la estimación de que subirán un 2,6 %, se incrementará en un 2,715 %, ya que desde este año a estas pensiones se les añade 0,115 puntos porcentuales adicionales hasta el año 2050. En este 2025 el máximo era de 3.267,60 euros mensuales en 14 pagas por lo que en 2026 podría alcanzar los 3.355 euros.

Para el resto de pensiones, teniendo en cuenta esta subida estimada estas serían las cuantías:

Pensión contributiva media: en 2025 es de 1.508 euros y en 2026 pasará a 1.547 euros

pensión de viudedad: en 2025 es de 936 y en 2026 será de unos 960 euros

Recuerda BBVA que las pensiones mínimas de jubilación se revalorizarán para equipararlas progresivamente con el 100 % del umbral de la pobreza para que lleguen a este objetivo en 2027.

En el caso de las pensiones mínimas de viudedad también se irán incrementando hasta equipararse en 2027 con las pensiones de jubilación.

Por último, las no contributivas de jubilación y de invalidez y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) irán aumentando hasta equipararse en 2027 con el 75 % del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal.