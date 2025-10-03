¿Si estoy en paro y me operan tengo que coger la baja? El SEPE responde

Es habitual que existan muchas dudas con respecto al paro y al cobro de las prestaciones que abona el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE). Hay tantas circunstancias que pueden darse cuando estás en situación de desempleo que en ocasiones no se tiene toda la información para tomar una u otra decisión.

Este es el caso de un oyente del programa Madrid Trabaja, un programa de radio de Telemadrid, que habitualmente cuenta con responsables del SEPE que contestan a las dudas que les envían. En este caso el oyente comentaba que estaba cobrando una prestación por desempleo y había sido operado. El médico acudió a darle la baja pero él la rechazó al encontrarse en paro. ¿Hizo bien este trabajador? La respuesta es no.

La asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, María José Gómez, explicaba que en ese momento el trabajador debería haber cogido esa baja. “Él no está en condiciones de trabajar durante la baja médica ni tampoco está en una situación de desempleado porque no puede buscar trabajo”, explicaba la asesora que añadía que se podría haber dado la circunstancia de que le hubieran llamado para incorporarse un empleo “o para hacer acciones que no podría realizar, con lo que se le podría haber sancionado o tendría que haber justificado con un papeleo de hospitales por qué no había cogido la baja médica”.

“Es muy importante que si caemos en baja médica y no estamos trabajando pero estamos cobrando una prestación contributiva cojamos esa baja médica para que todas las entidades gestionemos como procede”, explicaba Gómez.

Si estás cobrando una prestación, ésta se suspende y el trabajador pasa a cobrar la prestación por incapacidad temporal (IT) aunque el importe es el mismo. Si no estás cobrando una prestación también debes informar al SEPE para que sepan que, si te llaman, no podrás acudir a cursos o formaciones que te ofrezcan.

¿Y si estás cobrando un subsidio por desempleo?

En este caso el SEPE explica en su página web que aunque te encuentres enfermo la cuantía de la ayuda no cambia, ni tampoco su duración. Eso sí, si durante esta situación de enfermedad te encuentras imposibilitado para ir a trabajar deberás entregar en la oficina de empleo el justificante médico en el que conste esta circunstancia.