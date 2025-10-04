Sumar años de cotización por cuidar a tus hijos ya es posible: hasta 5 años más para tu pensión

Miles de padres y madres en España que, durante años, dejaron de trabajar para cuidar a sus hijos ahora podrán ver recompensado ese esfuerzo con una mejora en su pensión de jubilación. La Seguridad Social permite sumar hasta 5 años de cotizaciones ficticias por cuidado de hijos.

¿Qué son estas cotizaciones ficticias?

El término puede sonar raro, pero es sencillo: se trata de días extra que se añaden a tu historial de cotización, aunque realmente no hayas trabajado ni cotizado durante ese tiempo. El creador de contenido @tu_blog_fiscal cuenta a través de su cuenta de TikTok que si tuviste que dejar tu empleo para cuidar a tus hijos, podrás sumar 270 días por hijo (unos 9 meses), más otros 112 días correspondientes a los primeros cuatro meses tras el nacimiento o adopción.

En total, podrías añadir hasta 5 años si tuviste varios hijos. Estos años se traducen en una pensión más alta cuando te jubiles.

¿Quién puede beneficiarse?

Tanto madres como padres pueden acceder a este beneficio, aunque con una aclaración importante: solo uno de los dos progenitores puede sumar estos días por hijo.

La ley otorga preferencia a la madre, pero si es el padre quien quiere acogerse a este beneficio, la madre deberá firmar un documento de autorización en el momento en que se tramite la pensión. Esto sirve para reconocer que fue él quien asumió mayoritariamente el cuidado de los hijos.

Este mecanismo busca reconocer el trabajo invisible que supone la crianza y compensar el impacto económico que tiene, sobre todo en las pensiones futuras.

¿Cuándo y cómo se solicita?

De momento, no hay que hacer ningún trámite inmediato. Esta mejora no aparece en tu vida laboral, ni debes solicitarla mientras estás trabajando.

El momento clave será cuando pidas tu pensión de jubilación. En ese momento, la Seguridad Social revisará si puedes sumar estos años de cotización por cuidado de hijos. Será entonces cuando tengas que presentar los documentos necesarios y, en su caso, el consentimiento de la madre si el beneficio lo solicita el padre.

Un dato que puede cambiar tu pensión

Aunque esta medida pasa desapercibida para muchos, puede marcar la diferencia entre una pensión justa y una insuficiente. Si tuviste que interrumpir tu carrera profesional por cuidar a tus hijos, esta compensación busca equilibrar la balanza.

Por eso, es importante tenerlo presente y planificar con tiempo. No aparecerá en tus papeles hasta que te jubiles, pero puede suponer una mejora económica clave para tu futuro.