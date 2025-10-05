Despido ilegal: esto es lo que pasa si te echan de palabra
El despido verbal sigue ocurriendo en España y puede convertirse en un problema grave para las empresas
“Me han despedido de palabra, ¿eso es válido?”. Aunque parezca mentira, esta situación sigue ocurriendo en empresas de toda España. Pero atención: el despido verbal es totalmente ilegal. Así lo marca la ley, y no cumplirla puede salir muy caro al empresario.
Así es: sin carta, el despido no tiene validez legal
A través de su cuenta de Instagram @un_tio_legal_ cuenta como en España uno de los casos más claros de despido ilegal es el despido verbal. Esto ocurre cuando el empleador comunica al trabajador su despido sin entregarle una carta por escrito ni explicar los motivos que lo justifican.
Según el artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores, cualquier despido debe realizarse por escrito, indicando de forma clara las causas. Si no hay carta, el despido no es válido legalmente. Así de simple.
En estos casos, la ley considera el despido como improcedente, lo que obliga a la empresa a asumir consecuencias legales y económicas importantes.
Qué puede reclamar el trabajador
Cuando un despido es declarado improcedente por ser verbal o mal ejecutado, el trabajador tiene derecho a elegir entre dos opciones:
- Indemnización económica, generalmente de 33 días por año trabajado.
- Readmisión en su puesto de trabajo, con el abono de los salarios pendientes desde la fecha del despido.
Esto significa que un simple error, como no entregar la carta de despido, puede derivar en un coste muy alto para la empresa, tanto en dinero como en reputación.
Qué hacer si te despiden ilegalmente
Si te ocurre, no te quedes de brazos cruzados. Estas son las acciones recomendadas:
- Solicita la carta de despido por escrito en el momento de la comunicación.
- Si no te la dan, recoge pruebas (como mensajes, correos o testigos).
- Contacta con un abogado laboralista o acude a un sindicato.
- Presenta una papeleta de conciliación en los 20 días hábiles siguientes al despido.
- Si no hay acuerdo, presenta una demanda judicial por despido improcedente o nulo.
Aunque pueda parecer algo del pasado, el despido ilegal por palabra sigue ocurriendo en muchas empresas. Pero la ley es clara: sin carta, no hay despido.
- Las fiestas patronales de Pilar de la Horadada se quedan sin feria
- Los gallos de Torrevieja ya tienen quien los capture
- El Gobierno deniega 20 millones de ayudas europeas a Elche por no alcanzar la puntuación suficiente
- Nueve municipios de Alicante se llevan más de la mitad de los millonarios fondos europeos destinados a la Comunidad Valenciana
- La suerte toca Alicante: el primer premio de la Lotería Nacional cae en la ciudad
- Estos son los 26 hombres que convoca Luis de la Fuente para el España-Georgia en Elche
- Aviso para los padres: los niños de Alicante no tienen clase estos dos días de la semana que viene
- El Ayuntamiento logra 6,4 millones de euros de fondos europeos para el “Benidorm Open Arena”, dos millones y medio menos de lo esperado