Hacienda inicia el pago del IRPF atrasado a jubilados mutualistas: ¿qué día te lo ingresan y cómo reclamar intereses?

Este septiembre el Estado ha comenzado a saldar una vieja deuda con miles de pensionistas: la devolución del IRPF retenido indebidamente a quienes cotizaron en mutualidades laborales en lugar de hacerlo a la Seguridad Social. Según el acuerdo aprobado en la Ley 5/2025 y respaldado por sentencias del Tribunal Supremo, quienes tuvieron este régimen pueden recuperar hasta 4.000 euros por ejercicio, con aplicación de intereses de demora al 4,0625% si Hacienda no cumple los plazos.

El proceso es automático siempre que el interesado haya presentado el formulario DT2 habilitado en la sede electrónica de la AEAT para los ejercicios 2019 a 2022, así como ejercicios anteriores no prescritos. Aquel que no lo hiciera o presentó el antiguo formulario deberá volver a tramitarlo bajo el nuevo criterio legal.

¿Cuándo debe pagarse la devolución?

La Agencia Tributaria tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2025 (seis meses tras el fin del plazo general de declaración, que culmina el 30 de junio) para completar los ingresos. Si ese plazo no se cumple, el interesado tiene derecho a los intereses de demora. Los intereses deben calcularse desde la fecha del ingreso indebido o, si procede, desde el 22 de diciembre de 2024, cuando empezó a regir el nuevo criterio legal.

En declaraciones públicas, Hacienda ya ha empezado a emitir los primeros pagos durante agosto y septiembre, aunque el proceso completo podría prolongarse hasta fin de año.

¿Quiénes están incluidos y quiénes excluidos?

Tienen derecho quienes cotizaron a mutualidades laborales (antes de 1979) y sus pensiones tributaron como si fueran del régimen general. También pueden reclamar herederos si el mutualista ha fallecido. No están incluidos los que no tributaban por IRPF en esos años, quienes tenían pensiones no contributivas o ciertos regímenes especiales que no cotizaron bajo esas mutualidades.

Un punto clave: las solicitudes que no estuvieran resueltas antes del 22 de diciembre de 2024 quedaron sin efecto, pero eso interrumpió el plazo de prescripción. Quienes presentaron antes esa fecha deberán volver a presentar el formulario actualizado.

Qué debe hacer el afectado ahora

Asesores y expertos en información fiscal y tributaria aconsejan seguir una serie de pasos de aquí en adelante:

Comprobar si cumplías los requisitos: si cotizaste a mutualidad y tu pensión tributaba por IRPF. Rellenar el formulario DT2 desde la sede electrónica de la AEAT para reclamar los ejercicios 2019-2022 y anteriores no prescritos. Si habías presentado una solicitud antes del 22 de diciembre de 2024, volver a presentarla bajo el nuevo criterio. En caso de demora más allá del plazo de diciembre de 2025, reclamar los intereses de demora del 4,0625%. En caso de dudas, acudir a servicios de asesoría fiscal o asociaciones de pensionistas.

Este episodio representa una puesta al día con un colectivo históricamente perjudicado por un vacío normativo. Para muchos mutualistas, el ingreso de esas cantidades podrá aliviar su situación financiera y reivindicar un derecho que tardó décadas en concretarse.