El SEPE lanzará una ayuda de hasta 3.000 euros para quienes no pueden cobrar el paro

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha activado un nuevo subsidio destinado a los trabajadores que no reúnen los requisitos para acceder a la prestación contributiva por desempleo. Esta ayuda, que en algunos casos puede alcanzar los 3.000 euros acumulados, se dirige principalmente a quienes han cotizado menos de 360 días y, por tanto, no tienen derecho al conocido como "paro ordinario".

¿En qué consiste esta ayuda del SEPE?

La medida responde a la necesidad de dar cobertura a aquellos trabajadores que, tras perder su empleo, no llegan al mínimo exigido para cobrar el paro contributivo. Según la normativa vigente, basta con haber trabajado entre 90 y 359 días para poder acceder a este subsidio por cotización insuficiente.

El importe no es una cuantía única de 3.000 euros, sino una prestación mensual calculada como porcentaje del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Durante los seis primeros meses se percibe el 95%, después el 90% y, a partir del año, el 80%. Sumados en determinados casos, el beneficiario puede alcanzar un total cercano a los 3.000 euros.

Duración y cuantía

La duración de la ayuda depende del tiempo cotizado y de si existen cargas familiares.

Con cotizaciones entre 90 y 120 días , la prestación se concede por 3 meses si no hay responsabilidades familiares y hasta 5 meses si las hay.

, la prestación se concede por si no hay responsabilidades familiares y hasta 5 meses si las hay. A partir de 180 días cotizados, el subsidio puede prolongarse hasta 21 meses para quienes tengan cargas familiares.

La cuantía mensual parte de unos 480 euros aproximadamente, aunque varía según la situación personal y familiar.

¿Quién puede solicitarla?

Los principales requisitos son:

Estar en situación legal de desempleo e inscrito como demandante de empleo.

e inscrito como demandante de empleo. Haber cotizado al menos 90 días y menos de 360 .

. No superar los límites de renta establecidos (75% del salario mínimo interprofesional).

(75% del salario mínimo interprofesional). No tener derecho a prestación contributiva.

El subsidio puede compatibilizarse con trabajos a tiempo parcial, siempre que no se supere la jornada completa. En ese caso, la cuantía se ajusta de forma proporcional.

Cómo solicitar la ayuda

La tramitación se realiza a través de la sede electrónica del SEPE, mediante cita previa en sus oficinas o por registro público. El plazo para solicitarlo comienza al agotar otras prestaciones disponibles o, en su defecto, a los 15 días de quedar en situación de desempleo.

El subsidio por cotización insuficiente busca cubrir a un colectivo vulnerable: quienes han trabajado durante periodos cortos y no alcanzan el mínimo para cobrar el paro, algo muy común en meses como el que venimos de agosto. Aunque la cifra de "3.000 euros" se refiere al máximo acumulado en varios meses, la medida supone un alivio económico para miles de trabajadores que hasta ahora quedaban sin prestación.