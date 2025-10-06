El bitcóin vuelve a superar su máximo histórico

El bitcóin vuelve a acaparar la atención de los mercados al alcanzar un nuevo máximo histórico, rozando los 125.700 dólares antes de estabilizarse en torno a los 123.400 dólares, según datos de EFE. Este nuevo hito consolida a la criptomoneda como uno de los activos más rentables de 2025, manteniendo una tendencia alcista que viene impulsándose desde mediados de año.

En la sesión del domingo, el bitcóin ya había marcado un récord previo en los 125.689 dólares, superando su anterior máximo, registrado el 14 de agosto, cuando llegó a los 124.515 dólares, de acuerdo con Bloomberg. Este repunte confirma la fortaleza del mercado cripto pese a la volatilidad que lo caracteriza.

El nuevo máximo del bitcóin se produce en un contexto macroeconómico de gran incertidumbre en Estados Unidos, donde persisten las tensiones políticas que amenazan con un cierre parcial del Gobierno federal. Este posible “shutdown” se da cuando el Congreso estadounidense no logra aprobar a tiempo los presupuestos necesarios para financiar las actividades del Estado, lo que podría provocar la suspensión temporal de servicios públicos y el envío a casa de miles de funcionarios.

La posibilidad de un cierre genera temor e inestabilidad en los mercados tradicionales, especialmente en el dólar, que ha mostrado en los últimos días una tendencia bajista. En este escenario, los inversores suelen buscar activos alternativos para protegerse frente a la depreciación de la moneda estadounidense o la volatilidad bursátil. Entre esos activos, el bitcóin —considerado por algunos como una forma de "oro digital"— se convierte en una opción atractiva.

De este modo, el reciente repunte del bitcóin puede interpretarse como una reacción de los mercados ante la incertidumbre política y monetaria en Estados Unidos. Además, factores estructurales como el creciente interés institucional, la reducción del ritmo de emisión de nuevas monedas tras el último halving, y la consolidación de los fondos cotizados (ETF) basados en bitcóin también contribuyen a sostener su valor en niveles históricamente altos.