Gonzalo Bernardos, economista: “Las pensiones del futuro no serán tan generosas”

El plató de la laSexta Xplica volvió a abordar el problema de la vivienda con un intenso debate entre varias perspectivas en el que Gonzalo Bernardos, profesor de Economía, volvió a apoyarse en su discurso más extendido: el de la meritocracia y la defensa de que “quien quiere, puede”. Bernardos, que ha apoyado abiertamente que los jóvenes deberían cortar en ocio para ahorrar con frases como “ahorrar cuesta esfuerzo y uno no puede pegarse la vida padre y ahorrar a la vez”, sostuvo que estos debían hacer “lo posible por comprar una vivienda”, pues este sería “su mejor plan de pensiones”.

"Las pensiones del futuro no serán tan generosas como en la actualidad, y el mejor plan de pensiones que pueden ustedes tener es una vivienda", afirmó. Frente a este argumento el de sus “opositores” de mesa, entre ellos la socióloga Miriam Jiménez, pusieron el acento en lo insostenible de ahorrar teniendo en cuenta los sueldos y los precios de los alquileres; y es que la realidad del “ocio” de la gran mayoría de jóvenes de clase trabajadora es que este supone un gasto mínimo precisamente por su poco margen de maniobra financiera.

Frente a esta idea, la socióloga Miriam Jiménez, defendió que “la vivienda es un derecho que hay que proteger” y destacó la necesidad de blindarla, “e intervenir el mercado”. Con respecto a las anteriores palabras de Bernardos en el que el economista señalaba la “culpa” de los jóvenes que no ahorraban, la socióloga lo tiene claro, “la riqueza se hereda, no se gana” en un país donde “la meritocracia no existe”.

"Hay que hablar conociendo la realidad"

El estudiante y trabajador Aritz Durán ha destacado también a lo largo de sendos debates en el programa sobre este tema que los sueldos frente al coste de la vida imposibilitan a los jóvenes el acceso a una vivienda: "Hay que hablar conociendo la realidad de la gente y un trabajador que gana 1200 euros al mes no se puede permitir una vivienda, no se puede permitir ahorrar para pagarse una casa".