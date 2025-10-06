Juanma Lorente, abogado laboralista, alerta de las sanciones ilegales: “Esto no es un colegio”

¿Sabías que tu empresa no puede quitarte dinero de la nómina como castigo? ¿O reducirte las vacaciones por haberte equivocado? El abogado laboralista Juanma Lorente, conocido por sus vídeos virales en TikTok e Instagram sobre derecho laboral, ha vuelto a encender las redes con una explicación clara y directa: hay sanciones que las empresas siguen aplicando, pero que la ley prohíbe por completo.

Su vídeo, de apenas un minuto, se ha convertido en una auténtica guía rápida para miles de trabajadores que desconocían estos derechos. Lorente repasa tres prácticas que, aunque parezcan habituales, son ilegales y reclamables.

1. Quitar dinero del sueldo: no se puede

“Quitar dinero de la nómina no es legal”, sentencia el abogado en su vídeo.

Explica que muchos trabajadores acuden a su despacho porque la empresa les descuenta parte del salario por haber cometido un error o incumplido alguna norma interna. Pero eso, aclara Lorente, no puede hacerse de forma unilateral: “Si te sancionan, te tienen que sancionar con empleo y sueldo. No te pueden sancionar solo con sueldo y que sigas trabajando.”

En otras palabras, ninguna empresa puede descontarte dinero sin una suspensión formal de empleo y sueldo, porque hacerlo vulnera tus derechos. Y si te ha pasado, puedes reclamarlo.

Aitana Solera

2. Quitar días de vacaciones: una sanción ilegal

Otra práctica que el abogado tacha de “barbaridad” es castigar quitando vacaciones. Lorente recuerda que todo trabajador tiene 30 días naturales de vacaciones al año y que esa cifra no puede reducirse como sanción, por mucho que la empresa intente justificarlo: “Por más que la líes en el trabajo, no puedes tener menos vacaciones”, afirma.

Si te ha ocurrido, advierte, puedes exigir la restitución de tus días ante Recursos Humanos o incluso reclamar judicialmente.

3. Obligar a quedarse más horas

El tercer ejemplo es tan cotidiano que muchos empleados lo dan por normal: tener que quedarse más tiempo en el trabajo para terminar una tarea o “arreglar lo que hiciste mal”. Lorente lo deja claro: “Vamos a ver, esto no es el colegio. Tus horas son tus horas.”

Si estás contratado para trabajar ocho horas, haces ocho. No diez. No más “porque hay que acabarlo hoy”. Y si tu jefe insiste, el abogado recomienda algo tan simple como efectivo: coge tus cosas y vete a tu hora.

Tres verdades simples que muchos desconocen

Con más de un millón de visualizaciones, el vídeo ha despertado una oleada de comentarios de trabajadores que aseguran haber vivido situaciones idénticas. El éxito no sorprende: Lorente se ha consolidado como una de las voces más populares del derecho laboral en redes sociales, con vídeos que traducen el lenguaje jurídico al día a día de cualquier empleado.

Su mensaje final, breve pero potente, resume toda la idea: “Tus horas son tus horas, tus vacaciones son tus vacaciones y tu sueldo es tu sueldo.” Tres frases sencillas que muchos trabajadores deberían tener grabadas… y que algunos jefes todavía necesitan escuchar.