María Cristina Clemente Buendía, notaria: "Hay una forma de hacer testamento que evita el conflicto entre los herederos"

Hablar de herencias suele ir acompañado de una palabra incómoda: conflicto. Disputas familiares, desacuerdos sobre el reparto o retrasos en la adjudicación de bienes son problemas más frecuentes de lo que parece. Sin embargo, la notaria María Cristina Clemente Buendía, a través de su canal de TikTok, ha explicado que sí es posible evitar el conflicto entre herederos si el testador actúa con previsión y elige la forma adecuada de hacer su testamento.

Según explica la notaria, la solución está en que el testador haga una partición completa de la herencia en su testamento. No se trata simplemente de dejar disposiciones generales, sino de realizar una auténtica distribución, con inventario de bienes, relación de deudas, valoración (o avalúo) y adjudicación clara a cada heredero. Es decir, el testador no solo designa quién hereda, sino qué hereda cada uno exactamente.

Esta modalidad de testamento, más precisa y técnica, tiene una ventaja fundamental: evita que los herederos tengan que ponerse de acuerdo después del fallecimiento. En palabras de Clemente Buendía, “cada heredero puede poner los bienes a su nombre sin depender de los demás, reduciendo al mínimo las discusiones y los problemas posteriores”.

Una forma de testamento avalada por la ley

Esta forma de proceder no solo es lógica, sino que está respaldada jurídicamente. La Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 4 de noviembre de 2024 confirmó expresamente que un testamento con partición completa de herencia permite a cada heredero adjudicarse sus bienes sin la intervención de los demás, siempre que estén claramente identificados y no existan deudas pendientes.

El documento señala que, cuando el testador realiza por sí mismo la partición de su herencia —es decir, no simples disposiciones, sino una auténtica distribución patrimonial—, cada heredero adjudicatario puede otorgar por sí solo su escritura de adjudicación. Esto significa que ya no es necesario el acuerdo de todos los herederos, una de las principales fuentes de conflicto familiar tras un fallecimiento.

¿Y si un heredero se siente perjudicado?

Uno de los puntos más relevantes de la resolución de noviembre de 2024 es que el heredero que considere lesionada su legítima (la parte mínima que por ley le corresponde) puede impugnar o pedir una corrección, pero no tiene derecho a intervenir en la escritura de aceptación y adjudicación.

Esto significa que el testador mantiene la capacidad de distribuir sus bienes como desee —respetando la legítima—, y que los conflictos se trasladan al plano jurídico, no al personal. En la práctica, esto reduce las tensiones familiares, ya que las diferencias se resuelven mediante procedimientos legales y no en discusiones privadas.

Evitar conflictos en vida, no después

Como recuerda Clemente Buendía, la mejor forma de evitar conflictos hereditarios es planificar la herencia en vida. Muchas familias se enfrentan a años de disputas judiciales por la falta de claridad en un testamento o por la ausencia de un reparto definido. Un testamento con partición completa permite que los bienes se transmitan de forma inmediata, ordenada y pacífica, sin necesidad de negociaciones posteriores.

Además, este tipo de testamento también reduce los costes notariales y fiscales posteriores, ya que evita la necesidad de otorgar una escritura conjunta de partición entre los herederos, un trámite que suele ser largo y costoso.