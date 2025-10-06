Algunos trabajadores cobrarán casi 100 euros menos en su nómina: esta es la razón

Este 2025, millones de trabajadores en España notarán un pequeño pero constante descenso en su salario neto debido a un ajuste en las cotizaciones a la Seguridad Social. Este cambio, aunque leve para la mayoría, puede suponer hasta 100 euros menos al año en la nómina para los sueldos más altos. ¿La razón? La aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una medida que busca reforzar el fondo de reserva del sistema público de pensiones.

El MEI es una cotización adicional introducida por la reforma de pensiones, y que se irá aplicando de forma progresiva hasta 2029. En 2025, esta cotización sube del 0,70% al 0,80%, afectando tanto a trabajadores por cuenta ajena como a autónomos. La parte que corresponde al trabajador aumentará del 0,12% al 0,13%, mientras que las empresas asumirán una subida mayor: del 0,58% al 0,67%.

Aunque estas cifras puedan parecer insignificantes, la retención se aplica sobre la base de cotización, lo que hace que, especialmente en salarios altos, la pérdida acumulada a lo largo del año pueda acercarse a los 95 euros o más.

Es necesario conocer qué se recoge en las nóminas. / GETTY

Uno de los aspectos más discutidos del MEI es que no computa como cotización efectiva a efectos de pensión o prestaciones sociales. Es decir, aunque el trabajador aporta más cada mes, no aumentará su pensión futura ni tendrá derecho a mayores coberturas. Todo lo recaudado va destinado al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, también conocido como la "hucha de las pensiones".

¿Cómo verás este cambio en tu nómina?

En 2025, los trabajadores asalariados verán reflejado el MEI dentro del apartado de cotización por contingencias comunes. Si en 2024 aparecía un 4,7% más un 0,12% por el MEI, ahora aparecerá un 4,83% en total. La diferencia puede parecer pequeña en términos porcentuales, pero se traduce en una reducción de salario neto mensual que puede llegar a notarse, especialmente si se acumula con otros descuentos.

En cifras concretas, un trabajador que gane 63.180 euros anuales, que es la base máxima de cotización proyectada para 2026, podría perder unos 94,77 euros al año solo por la parte del MEI correspondiente a él. Para quienes ganen menos, el impacto será proporcionalmente menor, pero seguirá estando presente.