Así puedes ahorrar dinero en la próxima declaración de la Renta: hazlo antes de que termine el año

El último trimestre del año es clave para quienes desean pagar menos impuestos en la próxima declaración de la Renta. Aunque la campaña del IRPF correspondiente al ejercicio 2025 no comenzará hasta abril de 2026, el momento de actuar es ahora. Las decisiones fiscales que tomes antes del 31 de diciembre pueden tener un impacto significativo en el resultado final de tu declaración, llegando a suponer un ahorro de varios miles de euros si se aplican correctamente las deducciones disponibles.

Una de las estrategias más efectivas para reducir la factura fiscal es la retribución flexible. Este sistema permite a los trabajadores cobrar parte de su salario a través de productos o servicios exentos de tributación, como tickets restaurante, abonos de transporte, seguros médicos o cheques guardería. Quienes pueden acceder a este sistema pueden llegar a ahorrar entre 100 y 400 euros anuales.

Donaciones

Las donaciones a ONG, fundaciones culturales o partidos políticos también permiten obtener deducciones importantes. Según la normativa vigente, los primeros 250 euros donados pueden deducirse hasta en un 80%, y las cantidades superiores al 250€ tienen una deducción del 40%.

Planes de pensiones

Las aportaciones a planes de pensiones siguen siendo una fórmula clásica y eficaz para reducir la base imponible del IRPF. Para el ejercicio fiscal 2025, el límite máximo individual permitido es de 1.500 euros, mientras que si se trata de un plan de empleo promovido por la empresa, el límite sube hasta los 8.500 euros.

Coche eléctrico

Si estás pensando en cambiar de coche, apostar por un vehículo eléctrico antes de que finalice el año puede suponer un importante beneficio fiscal. Entre las ayudas del programa Moves III, las deducciones estatales y los incentivos autonómicos, puedes llegar a obtener un ahorro de hasta 7.000 euros.

Vivienda

Existen deducciones especiales relacionadas con la vivienda que conviene aprovechar antes de fin de año. Por ejemplo, los mayores de 65 años que venden su residencia habitual están exentos de tributar por la ganancia obtenida. También puede aplicarse una exención por reinversión si se vende un inmueble y se reinvierte el dinero en la compra de una nueva vivienda habitual. En el caso de los arrendadores, si alquilan una vivienda destinada a residencia habitual mediante un contrato estable, podrán deducirse hasta el 50% de los ingresos obtenidos.