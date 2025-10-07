Hacer transferencias bancarias nunca volverá a ser igual: el cambio que llega en octubre

A partir de octubre de 2025, enviar dinero por transferencia bancaria en la Unión Europea no volverá a ser lo mismo. Ese gesto tan cotidiano —abrir la app del banco, escribir el IBAN y confirmar— cambiará para siempre. Y es que, desde el día 9 las entidades bancarias deberán comprobar que el nombre del destinatario coincide con el titular del IBAN antes de autorizar el pago.

Hasta ahora, los bancos procesaban las transferencias basándose únicamente en el número de cuenta (IBAN). El nombre del beneficiario era un dato informativo, sin ningún tipo de verificación. Esto permitía que el dinero llegara a una cuenta aunque el nombre introducido no coincidiera con el titular real.

El Reglamento (UE) 2024/886, aprobado el 13 de marzo de 2024, cambia esta realidad. Desde octubre, todos los bancos del área del euro estarán obligados a cotejar el nombre y el IBAN antes de ejecutar cualquier transferencia, tanto ordinaria como inmediata.

Tres posibles resultados al enviar dinero

Con la entrada en vigor del nuevo sistema, los usuarios recibirán una de tres posibles respuestas antes de que el banco ejecute la operación:

Coincidencia total: el nombre y el IBAN coinciden por completo, y la transferencia se procesará sin advertencias. Coincidencia parcial: hay ligeras diferencias, como un nombre abreviado, una letra cambiada o una tilde ausente. El sistema mostrará una alerta y el usuario podrá decidir si continuar bajo su responsabilidad. Sin coincidencia: el banco avisará de que los datos no cuadran y advertirá al cliente del posible riesgo de fraude. Por motivos de privacidad, no se mostrará el nombre real del titular de la cuenta destino.

Es importante destacar que recibir una alerta no bloquea la transferencia: el usuario podrá continuar, pero lo hará sabiendo que los datos no coinciden. El objetivo es que cada cliente sea plenamente consciente de a quién envía el dinero.

Cambio en las transferencias bancarias: así será ahora / INFORMACIÓN

La principal razón de esta modificación normativa es combatir los fraudes man-in-the-middle, un tipo de estafa digital en la que los delincuentes interceptan comunicaciones o facturas electrónicas y sustituyen el IBAN del destinatario legítimo por otro controlado por ellos. Este método ha afectado tanto a particulares como a empresas y ha generado pérdidas millonarias en toda Europa.

Hasta ahora, los bancos estaban exonerados de responsabilidad si el usuario proporcionaba un IBAN incorrecto. Con el nuevo reglamento, las entidades financieras adquieren una mayor responsabilidad preventiva, al tener que advertir al cliente cuando los datos no encajen.