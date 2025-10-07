Estos son los cambios en el registro horario que llegarán muy pronto: así afectarán a los autónomos y las pymes
Descubre cómo se controlarán las horas de trabajo a partir de ahora
El Gobierno sigue decidido a reforzar el control sobre las horas de trabajo en España. Después del fracaso de la reducción de jornada en el Congreso, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha optado por avanzar en otra dirección: un nuevo registro horario digital obligatorio para todos los autónomos con empleados y las pequeñas y medianas empresas (pymes).
El primer gran cambio que introduce esta reforma es que el registro horario será exclusivamente digital. Desaparecerán los partes de papel, las hojas firmadas en blanco o los sistemas manuales que permitían cierto margen de manipulación. A partir de 2026, los trabajadores deberán fichar mediante una aplicación o sistema digital homologado, verificable en tiempo real.
El segundo cambio clave es que ningún tipo de contrato quedará exento. El nuevo registro horario digital afectará por igual a los contratos a tiempo completo, parciales, flexibles o de jornada reducida, además de incluir a quienes trabajen en modalidades mixtas o teletrabajo. El objetivo es garantizar que se respetan los límites legales de jornada y los descansos mínimos, independientemente del tipo de relación laboral.
No se podrán modificar los registros sin consentimiento
El tercer pilar de la nueva normativa es el control sobre la modificación de los registros. A partir de la entrada en vigor del decreto, ninguna empresa podrá alterar los datos del registro horario sin el consentimiento expreso del trabajador. Esta medida pretende evitar prácticas irregulares detectadas por la Inspección de Trabajo, como la manipulación de fichajes o la eliminación de horas extras.
El cuarto cambio introduce un acceso directo y en tiempo real a la información. Cada empleado podrá consultar su propio registro horario desde cualquier dispositivo, y los representantes sindicales tendrán acceso al conjunto de la plantilla.
El quinto cambio es la vigilancia en tiempo real por parte de la Inspección de Trabajo. El nuevo sistema permitirá a los inspectores acceder de forma remota a los registros digitales de las empresas, sin necesidad de solicitar información previa o realizar visitas presenciales. De esta forma, podrán comprobar al instante si se están cumpliendo los horarios o si las horas extraordinarias están siendo pagadas o compensadas con descanso.
