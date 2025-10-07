Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "Si a las tres terminas tu jornada..."

¿Una "compañera de mierda" por salir a tu hora cuando el resto del equipo sigue delante del ordenador? Una empleada se ha hecho viral en redes sociales tras confesar que a las tres, su hora de salida, ya tiene “el bolso sobre el hombro y la chaqueta puesta”. Asegura ser siempre la primera en marcharse porque ya ha terminado su trabajo, aunque reconoce sentirse mala compañera al ver que los demás siguen en su puesto.

El vídeo ha generado un intenso debate en redes en el que unos y otros cuestionaban y se rebatían opiniones sobre la jornada laboral y sus límites. Y si bien muchos trabajadores se identifican con la empleada, el abogado laboralista Ignacio de la Calzada ha querido puntualizar un detalle clave que a cualquier trabajadora le puede suponer una sanción si no se tiene en cuenta: “El horario tienes que cumplirlo y expresamente de la siguiente manera: si a las tres terminas tu jornada, a las tres tienes que estar apagando el ordenador y a partir de ahí puedes salir. Pero no es a las tres estar en la puerta”, explica el letrado.

Cuándo empieza y cuándo acaba

“Mucha gente sale diez minutos antes para estar en la puerta a su hora de salida, y eso puede comportar consecuencias disciplinarias”, explica De la Calzada. Además, el abogado aclara que la puntualidad se aplica de igual forma al inicio de jornada: “Si entras a las ocho, no significa que debas fichar a las ocho, sino estar ya en tu puesto. Si necesitas unos minutos para dejar la chaqueta o cambiarte, tienes que entrar antes”.

No regales horas extra

La trabajadora también comenta que trabaja por ETT y no le pagan las horas extra, algo que el abogado entiende: “Por regalar horas a una empresa me parece fantástico que la gente no lo haga”, apunta. Pero insiste en que respetar el horario no significa irse antes, sino salir justo cuando termina el tiempo real de trabajo.