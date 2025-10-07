Laura Lobo, abogada experta en herencias: “Un testamento personalizado es la clave para que tus bienes no acaben en la familia de tu cónyuge”

El mundo de las herencias está lleno de matices legales que, si no se prevén con tiempo, pueden tener consecuencias inesperadas. La abogada Laura Lobo, especialista en derecho sucesorio, lo ha explicado con claridad en su cuenta de Instagram a raíz de un caso muy común en España: el de un matrimonio sin hijos que hace testamento pensando que todo está resuelto, sin darse cuenta de que, a la larga, sus bienes pueden acabar en manos de la familia política, algo que muchas personas no desean.

Imaginemos el ejemplo que plantea la abogada. Un matrimonio sin descendencia decide hacer testamento y acuerdan que, cuando uno fallezca, todos sus bienes pasen al otro cónyuge. A primera vista, la decisión parece lógica y justa: quien queda vivo podrá disfrutar del patrimonio común durante el resto de su vida. Pero, como advierte Lobo, el problema llega después, cuando también fallece el cónyuge superviviente.

En ese momento, los bienes que pertenecieron originalmente al primer cónyuge —por ejemplo, una vivienda familiar, una finca heredada o los ahorros acumulados— acabarán pasando a los herederos del segundo en morir, es decir, a sus hermanos o sobrinos, y no a los familiares del primero. De esta forma, el patrimonio de una familia puede pasar completamente a otra distinta, algo que muchas personas nunca quisieron al hacer su testamento.

La clave: distinguir entre propiedad y disfrute

Este error tan frecuente se debe a una confusión entre propiedad plena y derecho de usufructo. En la mayoría de testamentos conjuntos, los cónyuges se dejan mutuamente la plena propiedad de todos los bienes, lo que significa que el superviviente puede disponer libremente de ellos y, a su muerte, estos pasarán a sus propios herederos legales.

Cómo hacer que tus bienes no acaben en la familia de tu cónyuge. / SERVICIO ESPECIAL

Sin embargo, si lo que se desea es que el cónyuge solo pueda disfrutar de los bienes en vida, pero que el patrimonio regrese a la familia de origen una vez fallecido, se debe hacer de otra manera. La fórmula correcta consiste en otorgar al cónyuge el usufructo vitalicio, mientras que la nuda propiedad(la titularidad real) se deja a los herederos que se quiera proteger, como los hermanos o sobrinos del testador.

Cómo evitar que tus bienes pasen a otra familia

Para evitar que el patrimonio familiar se desplace fuera del linaje, la abogada recomienda hacer un testamento personalizado, redactado por un profesional y adaptado a la situación concreta de cada persona. En ese documento se pueden incluir cláusulas específicas que indiquen que el cónyuge podrá disfrutar de los bienes —vivir en la casa, usar las cuentas, gestionar el dinero—, pero que no podrá disponer de ellos como propietario absoluto.

De esta forma, al fallecer el cónyuge sobreviviente, los bienes volverán automáticamente a los familiares del testador original. Es una solución sencilla desde el punto de vista legal, pero que debe reflejarse expresamente en el testamento, ya que de lo contrario se aplicará la ley general de sucesiones, y los bienes seguirán el orden hereditario del último en morir.