Esto es lo que le pasó a una trabajadora que llamó “puto gordo” y “maricón” a su compañero

Insultar gravemente a un compañero no le ha valido el despido a una trabajadora de la firma de cosméticos L’Oreal en El Corte Inglés de León. Esta mujer llamaba reiteradamente a un compañero “puto gordo”, “maricón, “foca” o “maricona mala”. No contenta con ello también comentaba a su paso “ahí viene la marquesa”.

Los hechos se remontan a las navidades de 2023 pero el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León rechazó el despido de la empleada al entender que la falta cometida había prescrito cuando se inició el proceso de despido. En una sentencia del pasado mes de julio a la que ha tenido acceso EFE, el TSJ de Castilla y León desestima el recurso de L'Oréal contra un fallo del 4 de marzo del juzgado de lo Social nº 2 de León.

Además de insultar a su compañero, la mujer desacreditaba a otros trabajadores cuando estaban atendiendo a los clientes y realizaba constantes críticas y un control injustificado de otros empleados, lo que generó un clima "totalmente insostenible" en el centro de trabajo.

¿Por qué se rechaza el despido?

El TSJ explica que el artículo 60 del Estatuto de los Trabajadores indica que “las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, a los veinte días, y las muy graves, a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido”.

La sentencia del juzgado de primera instancia estimó la demanda al entender que concurría la prescripción larga, aclara el TSJ, que añade que para este tipo de prescripción la norma dispone que se computará desde la comisión de los hechos.

Y en este caso, aunque los hechos están perfectamente constatados, no se prolongaron más allá de las navidades de 2023, por lo que el "dies a quo" -momento en el que empieza a contar el plazo- no puede ir más allá de esa fecha y la empleada fue despedida en septiembre de 2024.