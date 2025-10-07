Ojo con dejar dinero a la familia: Hacienda te está vigilando
Conoce a partir de qué cantidad debes declarar la transferencia a la Agencia Tributaria
En muchas familias españolas es habitual prestarse dinero sin pensar demasiado en las consecuencias legales. Un padre que ayuda a su hijo con la entrada de una vivienda, un abuelo que adelanta parte de la herencia o hermanos que se apoyan en momentos difíciles. Estos gestos, aunque bienintencionados, pueden convertirse en un quebradero de cabeza si no se gestionan correctamente ante la Agencia Tributaria. Y es que, aunque parezcan asuntos estrictamente privados, las transferencias de dinero entre particulares también están sujetas a vigilancia y obligaciones fiscales.
Según la legislación vigente en España, cualquier transferencia que implique una donación debe ser declarada mediante el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD). Además, la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales obliga tanto a los ciudadanos como a las entidades bancarias a vigilar ciertas operaciones.
¿Cuál es el límite para transferencias sin declarar?
Uno de los puntos clave para evitar sanciones está en conocer los límites establecidos por la Agencia Tributaria. En España, cualquier transferencia igual o superior a 10.000 euros debe declararse obligatoriamente. Sin embargo, cuando se trata de transferencias entre familiares, Hacienda aplica un criterio más estricto: a partir de los 6.000 euros, la operación puede ser objeto de análisis y exigir justificación.
Las multas por no comunicar estas operaciones pueden oscilar entre los 600 euros y el 50% del valor de la donación. Y si además se detecta intencionalidad o reincidencia, se pueden imponer sanciones mucho más graves, incluyendo multas que llegan hasta los 150.000 euros, o incluso amonestaciones públicas. Todo dependerá del importe y de si se considera una infracción leve, grave o muy grave.
Cómo declarar correctamente una donación familiar
Para evitar problemas con Hacienda, lo más recomendable es formalizar la operación. Primero, debe elaborarse un contrato de donación por escrito entre las partes. Después, el beneficiario debe rellenar y presentar el modelo 651 de la Agencia Tributaria, incluyendo todos los datos de la operación. Esto debe hacerse en un plazo máximo de 30 días hábiles desde que se realiza la donación. Declarar correctamente no solo es una obligación, sino una garantía de seguridad jurídica para ambas partes.
