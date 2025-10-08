José Ramón López, asesor fiscal: “Aprende a rescatar un plan de pensiones o perderás mucha pasta”

El plan de pensiones es uno de los instrumentos más utilizados en España para ahorrar de cara a la jubilación, y muchos trabajadores lo ven como una ventaja fiscal inmediata. Sin embargo, tal como advierte José Ramón López, asesor fiscal y creador de contenido en su canal de TikTok Tu Blog Fiscal, rescatar mal un plan de pensiones puede hacerte perder mucho dinero.

Durante los años de vida laboral, cada aportación al plan de pensiones permite obtener una deducción fiscal en la declaración de la renta. Esto significa que el contribuyente reduce su base imponible y, por tanto, paga menos IRPF. A simple vista, parece una inversión perfecta: ahorras hoy y dispones del dinero más adelante. Pero lo que muchos no saben —o no tienen en cuenta— es cómo tributan esos fondos una vez que se rescatan. Y aquí es donde, como dice José Ramón López, se puede “perder mucha pasta”.

Rescatar el plan de pensiones

El asesor fiscal explica que cuando decides rescatar tu plan de pensiones, todo lo que percibas tributa como rendimiento del trabajo, igual que una nómina o una pensión pública. Es decir, ese dinero se suma al resto de tus ingresos del año y puede hacerte saltar de tramo en el IRPF. Si rescatas una gran cantidad de golpe, podrías llegar a tributar hasta casi un 50% en algunos casos.

El plan de pensiones es uno de los instrumentos más utilizados en España para ahorrar / INFORMACIÓN

Por eso, López insiste en que la forma de rescatar un plan de pensiones es clave para no perder buena parte de tus ahorros en impuestos. Su recomendación es clara: hazlo poco a poco y de manera planificada, para no disparar tus ingresos anuales ni subir de tramo. En lugar de rescatar todo de una vez, es mejor hacerlo en cantidades pequeñas y compatibles con el resto de rentas que percibas cada año. Así, puedes mantenerte en tramos impositivos bajos y pagar menos IRPF.

El experto también recuerda que existen diferentes modalidades para rescatar el plan de pensiones: en forma de capital (todo de golpe), en forma de renta (cobros periódicos) o una combinación de ambas. Aunque la opción de capital puede resultar tentadora —sobre todo si se quiere hacer una inversión o pagar deudas—, fiscalmente es la más perjudicial. En cambio, optar por una renta mensual o trimestral te permite repartir la tributación en varios ejercicios fiscales, lo que reduce la presión fiscal cada año.