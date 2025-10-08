¿Qué ocurre si un heredero no quiere firmar? Laura Lobo, abogada especializada en herencias, lo aclara

Cuando una persona fallece y deja bienes a repartir entre sus herederos, lo ideal es que todo se resuelva de manera rápida y amistosa. Sin embargo, en la práctica no siempre ocurre así. Tal como explica Laura Lobo, abogada experta en herencias, en su canal de Instagram, uno de los problemas más comunes que pueden surgir en estos casos es que uno de los herederos no quiera firmar la herencia. Esta negativa puede bloquear el proceso de adjudicación y paralizar durante años el reparto de los bienes.

Según detalla la letrada, en nuestro sistema legal existen únicamente dos formas de repartir una herencia: por acuerdo entre todos los coherederos ante notario, o bien a través de una sentencia judicial dictada por un juez tras un procedimiento de división judicial de herencia. Esto significa que si uno solo de los herederos no está de acuerdo o se niega a firmar, no es posible hacer el reparto de forma extrajudicial, salvo que se activen ciertos mecanismos alternativos.

Contador partidor dativo

Una de esas alternativas es la designación de un contador partidor dativo. Esta figura legal puede ser solicitada cuando la mayoría de los herederos (no todos, pero sí más de la mitad) están de acuerdo en seguir adelante con el reparto. El notario, a petición de dicha mayoría, puede nombrar a este profesional para que realice un reparto equitativo de la herencia según la ley o el testamento. No obstante, este procedimiento no siempre soluciona el conflicto, ya que los notarios tienden a cerrar el expediente ante la mínima incidencia o falta de colaboración por parte de los herederos, dejando nuevamente la herencia bloqueada.

Acudir a los tribunales

Cuando no hay acuerdo posible y el contador partidor dativo no resuelve el conflicto, solo queda una opción: acudir a los tribunales. El procedimiento de división judicial de herencia es un proceso legal que se inicia con la demanda de uno de los herederos y que permite que un juez supervise el inventario de bienes, el nombramiento de un contador partidor judicial y, finalmente, la adjudicación formal de la herencia. Sin embargo, este camino es largo, costoso y emocionalmente agotador, por lo que los expertos recomiendan intentar evitarlo en la medida de lo posible.

Pese a lo anterior, la abogada recuerda que incluso si se ha iniciado un procedimiento judicial, siempre se puede alcanzar un acuerdo en cualquier momento. De hecho, muchas veces los herederos se dan cuenta del desgaste personal y económico que implica mantener el conflicto y optan por llegar a un entendimiento antes de que se dicte una sentencia. Por eso, Laura Lobo insiste en la importancia de la negociación, la mediación y el asesoramiento legal adecuado desde el primer momento, para evitar que las disputas familiares se conviertan en batallas judiciales innecesarias.