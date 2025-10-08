Juanma Lorente, abogado laboralista: “Tu nómina tiene una función muy concreta y no tienes ni idea”

Muchas personas no prestan demasiada atención a su nómina. La reciben cada mes, la miran por encima para ver cuánto han cobrado, y poco más. Sin embargo, según explica el abogado laboralista Juanma Lorente en uno de sus vídeos en TikTok, la nómina es uno de los documentos más importantes que tiene un trabajador. Más allá de reflejar el salario, sirve como una herramienta clave para detectar si la empresa ha modificado las condiciones laborales sin previo aviso. En palabras de Lorente, la nómina es el “chivato perfecto” que te permite saber si tu contrato ha cambiado sin que tú lo sepas.

El contrato, como bien señala el abogado, es un documento importante que firmamos al iniciar una relación laboral. En él figuran datos como el puesto de trabajo, el salario, el tipo de jornada, el horario o la duración del contrato. Sin embargo, Lorente advierte que ese contrato puede quedar obsoleto en cualquier momento, ya que las condiciones pactadas pueden cambiar sin que el trabajador lo sepa de forma inmediata. ¿La empresa te avisará con otro contrato nuevo? En la mayoría de los casos, no. Simplemente aplicará los cambios, y será tu responsabilidad darte cuenta. ¿Cómo hacerlo? Mirando la nómina.

Juanma Lorente, abogado laboralista, aclara todo lo que debes saber sobre las nóminas / INFORMACIÓN

Revisa la nómina

La nómina es el documento clave que te permite comprobar si tu relación laboral se mantiene igual o ha sufrido modificaciones. Muchos empleados no se fijan en los detalles del recibo de su salario, pero en realidad, ahí es donde están las pistas más claras. Por ejemplo, si te han cambiado de categoría profesional sin avisarte, eso aparecerá reflejado en la parte superior de la nómina, justo donde están tus datos personales y los de la empresa. Lorente recomienda revisar cada mes ese apartado para confirmar que coincide con lo que figura en el contrato original.

Otro punto crucial que destaca el abogado laboralista es el salario. Si has pactado un sueldo base más determinados pluses o complementos —como plus de transporte, peligrosidad, nocturnidad o productividad—, estos deben aparecer reflejados con claridad en tu nómina. Si un mes notas que falta alguno de esos conceptos o que la cuantía ha cambiado sin justificación, podría ser señal de que tus condiciones laborales han sido modificadas unilateralmente por la empresa.

Horas extra

La nómina también permite verificar otras condiciones, como las horas extras o las cotizaciones sociales. Por ejemplo, si estás realizando más horas de las que establece tu contrato y no se reflejan ni se pagan, eso puede constituir una infracción por parte del empleador. Asimismo, es importante comprobar que la empresa está cotizando correctamente por ti a la Seguridad Social. Cualquier irregularidad en este aspecto puede afectar a tu futura pensión o a prestaciones como el paro o una baja médica.