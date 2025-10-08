Subida de las pensiones contributivas en 2026: todo lo que debes saber

La subida de las pensiones contributivas en 2026 es uno de los temas que más interés genera entre los cerca de 9,4 millones de pensionistas en España. Como cada año desde la entrada en vigor de la Ley 20/2021, las pensiones se revalorizarán en función del IPC medio interanual entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Aunque aún falta por conocerse el dato definitivo, las estimaciones apuntan a un incremento del 2,6%, con algunas previsiones más optimistas que sitúan la subida en el 2,7%.

Así serán las pensiones en 2026

De confirmarse una inflación media del 2,6%, la pensión media de jubilación pasará de los actuales 1.506 euros mensuales a unos 1.544 euros en 2026. Las pensiones de viudedad también experimentarán una mejora, ascendiendo de 935 a 958 euros al mes. Por su parte, la incapacidad permanente pasará de 1.209 a 1.239 euros. En el caso de la pensión máxima, esta se incrementará hasta los 3.355 euros al mes, frente a los 3.267,60 actuales, gracias a un mecanismo adicional de revalorización del 0,115% sobre el IPC.

Mejora de las pensiones mínimas

Una de las grandes apuestas del sistema es la mejora progresiva de las pensiones mínimas y no contributivas. Estas prestaciones subirán por encima del IPC, como ya ocurrió en años anteriores. Así, la pensión mínima sin cónyuge pasará de 874 a 897 euros mensuales, mientras que la pensión mínima con cónyuge a cargo se elevará de 1.127 a 1.158 euros.

Tabla estimada de las pensiones 2026 / INFORMACIÓN

A partir de 2026 entra en vigor el nuevo sistema dual de cálculo de la base reguladora para las pensiones contributivas. Los trabajadores podrán beneficiarse automáticamente del método más favorable entre dos opciones: el cálculo tradicional de los últimos 25 años (300 bases de cotización) y uno alternativo que contempla los 27 mejores años dentro de los últimos 29, sistema que se irá implementando progresivamente hasta 2037.

Sube la edad de jubilación

Otra de las novedades del próximo año es el aumento de la edad legal de jubilación. En 2026, será de 66 años y 10 meses para aquellos que no hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses. Los que sí cumplan con este requisito podrán seguir jubilándose a los 65 años. Esta medida forma parte del proceso gradual que pretende establecer la jubilación ordinaria en los 67 años a partir de 2027, en línea con las recomendaciones europeas para la sostenibilidad del sistema de pensiones contributivas en España.