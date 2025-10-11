El economista Gonzalo Bernardos señala al "pánico de los propietarios" como la raíz de la crisis del alquiler
Bernardos afirma que una persona que cobra 1.600 euros puede ser considerada vulnerable
Marcos Rodríguez
Gonzalo Bernardos, profesor de Economía y tertuliano habitual en Atresmedia, vuelve a situarse en el centro del debate sobre la vivienda tras una serie de intervenciones públicas en las que mezcla diagnóstico y recetas para el mercado inmobiliario. En declaraciones difundidas en redes y recogidas en distintos medios, Bernardos sostiene que "la principal causa de que disminuya la oferta de alquiler en España es el pánico de los propietarios a que los inquilinos se declaren vulnerables", y añade que eso explica por qué muchos arrendadores piden garantías cada vez más altas.
En sus intervenciones en laSexta Xplica y en otras apariciones televisivas, el economista ha apuntado a las grandes capitales: "Hoy, en Barcelona y en Madrid te van a exigir que cobres como mínimo 2.000 euros para alquilar una vivienda", una barrera que excluye a amplios segmentos de la población y tensiona el acceso a la vivienda. Según Bernardos, esa exigencia no solo es el reflejo de la aversión al riesgo del propietario, sino también de la falta de políticas que reduzcan la incertidumbre jurídica y económica del arrendamiento.
Vivienda, el mejor plan de pensiones
Bernardos completa su diagnóstico con recomendaciones concretas: aconseja a muchos ciudadanos que prioricen la compra de vivienda como ahorro de futuro —llegando a calificarla como un "mejor plan de pensiones" para ciertos perfiles— y advierte sobre prácticas especulativas como el fraccionamiento de pisos para invertir que, a su juicio, distorsionan el mercado.
Un problema multifactorial
Críticos y expertos recuerdan, no obstante, que las soluciones técnicas (más vivienda pública, incentivos fiscales para el alquiler estable, aumento de la oferta de vivienda protegida) requieren memoria política y recursos. La tesis de Bernardos —que la percepción de riesgo por parte del propietario es decisiva— aporta una pieza relevante al puzle, pero no agota las causas estructurales del problema: precio del suelo, fiscalidad, oferta de vivienda nueva y mercado laboral siguen siendo variables clave.
