El BOE confirma una nueva reducción en las nóminas por el MEI: la Seguridad Social restará hasta 95 euros a partir de 2026

A partir del 1 de enero de 2026, las nóminas de millones de trabajadores en España incluirán una nueva deducción obligatoria. Se trata del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un recargo en las cotizaciones a la Seguridad Social destinado a fortalecer el Fondo de Reserva —conocido como la "hucha de las pensiones"— y que supondrá una reducción de hasta 95 euros anuales en el salario de quienes coticen por la base máxima proyectada.

La medida está ya recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) desde 2023 y afecta tanto a empresas como a trabajadores, que asumirán conjuntamente el nuevo porcentaje de cotización paulatinamente.

¿Qué cambia en 2026?

El MEI no es nuevo: como decimos, entró en vigor en 2023 con un recargo del 0,6% sobre la base de cotización. Sin embargo, a partir de 2026 el porcentaje aumentará al 0,9%, lo que provocará una reducción más visible en las nóminas.

Según cálculos estimados, basados en la revalorización prevista en la reforma de pensiones (IPC + 1,2 puntos), un trabajador que cotice por la base máxima proyectada para 2026 vería una deducción máxima aproximada de 94,77 euros al año, mientras que alguien con una base media de 28.000 euros perderá alrededor de 42 euros anuales.

Años y tipo de cotización de las pensiones / INFORMACIÓN

Aunque el importe es reducido, se trata de un descuento que no genera derechos adicionales de pensión: no mejora la futura prestación del trabajador, ya que se destina exclusivamente a engrosar el Fondo de Reserva.

Por qué se aplica este nuevo descuento

El Gobierno defiende el MEI como una "válvula de seguridad" del sistema de pensiones. Su finalidad es compensar el impacto del envejecimiento demográfico y garantizar que las generaciones más jóvenes no carguen en solitario con el aumento del gasto en jubilaciones previsto para la próxima década. Países como Alemania ya han comenzado a plantear medidas para lograr esto, como el famoso 'sueldo' mensual para niños a partir de los 6 años.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explican que el dinero recaudado se ingresará directamente en la llamada "hucha de las pensiones", que fue recuperándose hasta alcanzar más de 6.000 millones de euros, su nivel más alto en una década, y cerrando 2024 con más de 9.000 millones de euros, según estimaciones del Ministerio antes de cerrarse el pasado año.

Cómo afectará a la nómina

El descuento se aplicará automáticamente: las empresas lo calcularán junto al resto de cotizaciones sociales y figurará en el apartado de "contingencias comunes - MEI" de la nómina. No requiere trámite alguno por parte del trabajador.

El impacto real en el salario neto mensual será reducido: entre 1,8 y 3,7 euros al mes, según el nivel de cotización.

Menor salario neto sin mayor pensión

Desde algunas organizaciones empresariales y sindicatos se ha criticado que el MEI reduzca el salario neto sin aumentar los derechos de jubilación. También se teme que, en un contexto de inflación elevada, la medida incremente la percepción de pérdida de poder adquisitivo.

Diversos economistas, como los del Consejo General de Economistas, han pedido una revisión periódica del recargo para evitar que penalice a los trabajadores con rentas medias y bajas.

En conclusión, el aumento del MEI que confirma el BOE supondrá que, desde 2026, los trabajadores españoles verán un nuevo descuento en sus nóminas —hasta 95 euros al año— destinado a reforzar el sistema público de pensiones. Aunque su impacto económico será limitado, su alcance es universal y marcará un nuevo paso en la reforma de la Seguridad Social que el Gobierno emprendió para afrontar el reto del envejecimiento poblacional.